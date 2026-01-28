鼎泰豐之亂？ 中國4門市改名「劉家宴」還預計2月登台



北京巨人控股公司取得「鼎泰豐」商標使用權後，於中國投資設立「北京恒泰豐餐飲公司」，負責在中國華北地區經營鼎泰豐餐廳，但近期公司內部卻爆發經營權糾紛。有媒體報導指出，華北有4家鼎泰豐門市，在陷入經營權之爭後，迅速改掛「劉家宴」招牌，菜色幾乎完整複製鼎泰豐，甚至傳出計畫於今年2月進駐台北信義區，相關動向引發業界高度關注。

中國「鼎泰豐」爆經營權糾紛 雙方對簿公堂

據《鏡週刊》報導，負責中國華北鼎泰豐營運的恒泰豐餐飲公司董事長林禮宏查帳發現，前董事長韓家宸任內疑透過自設公司轉匯台幹薪資，造成1.8億元資金去向不明，另有帳戶內2.8億元現金不翼而飛；韓被解職後，還曾匯出人民幣500萬元至北京一家律師事務所，相關金流至今未說明清楚，林禮宏認為合計約4.8億元資金去向成謎。

廣告 廣告





對此，林禮宏日前已正式具狀控告韓家宸涉犯侵占、背信等罪；韓家宸則否認所有指控，反控林禮宏與大股東孫鐵漢誹謗，台北地檢署日前也以加重誹謗罪嫌起訴孫、林2人。雙方關係全面決裂後，華北鼎泰豐營運隨即停擺。

門市變「劉家宴」原地復活 菜色幾乎雷同

不過，更令業界震驚的是，華北原本業績最佳的4家鼎泰豐門市，隨後迅速改掛「劉家宴」招牌，菜色幾乎完整複製鼎泰豐，包括小籠包、紅油抄手、排骨炒飯等招牌料理，期間甚至曾短暫使用「韓家宴」名號。另有業界傳聞指出，「劉家宴」計畫於今年2月進駐台北信義區，以高端中餐品牌之姿登台。

此外，「劉家宴」內部招募文件中，甚至出現「歡迎鼎泰豐離職員工加入」等字樣。而鼎泰豐原有的中央廚房設備，包括蒸籠製作機台、包餡機及醬料備料設備等，市值約人民幣3千萬元，也疑似在未經清點與正式交接的情況下遭移轉，引發爭議。（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

不滿遭40篇報導攻擊 李紀珠怒告《放言》、周玉蔻一審獲賠180萬

國民黨宣布提告《自由時報》捍衛清白 否認擋軍購換國共論壇

「消失的42秒」遭綠營連2天提告 黃國昌反嗆：法盲秀下限