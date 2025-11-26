鼎泰豐出餐標準曝！他1原因收補償煎餃「驚為天人」 大票人狂讚

鼎泰豐是台灣知名餐廳，不但餐點好吃，店內服務品質也相當高。近日就有名網友分享，他去鼎泰豐買蝦肉煎餃，結果店員突然跟他說，有一顆煎餃破掉，會多補一顆。他仔細觀察才發現，是煎餃捏合之處有個小開口，讓他直呼「GOD！」。文章曝光後，引發網友熱議。

原PO在Threads上發文指出，自己近日一個人去吃鼎泰豐，因為點太多吃不完，於是請服務人員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，不料店員突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆給他」。當下自己表示，破了還是能吃、所以不用補了。但服務人員強調，「已經準備了、還是要補」。

廣告 廣告

他接著表示，後來把煎餃盒打開，為了找煎餃到底哪裡破掉還看了半天，結果只是一份煎餃上面開了小口子，他忍不住直呼，「God ! 這樣叫破掉！其它餐飲業真的會被逼死」。

對此，也有網友分享類似經驗，「前兩周到鼎泰豐101店用餐也是，點了絲瓜湯包，服務員送來的時候有一粒的外皮有一點小小的破了，結果她也是說，等一下會再多送我們一粒」、「兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他」、「碰過送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，但沒看出哪邊有漏油」。

也有許多網友盛讚，「鼎泰豐從不讓人失望」、「做口碑的，拿到的人是彩蛋，然後會到處說，順便廣告」、「沒有一次雷的，食物好吃，服務親切，洗手間更是乾淨到感覺可以在裡面睡覺」。

更多中時新聞網報導

NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝

小林幸一郎28歲失明 《攀岳人生》寫傳奇

失眠＋睡眠呼吸中止 治療需整合