鼎泰豐基因轉生「劉家宴」？ 2月進駐台北市信義區

台北市 / 綜合報導

中國華北14家鼎泰豐，傳出熄燈號後，其中有幾家一度改掛劉家宴招牌，被質疑是「原地重生」，如今還來台拓展分店。記者來到位於台北市信義區，櫥窗已經擺滿相關用品，工作人員進進出出，為2月的開幕積極準備。有中國網友吃過，認為一些菜色或味道，有幾分相似。但致電劉家宴，無人接聽。

走進商辦大樓，紅色的招牌映入眼簾，還寫著大大的coming soon，華視新聞記者李思琪說：「傳聞中餐廳品牌劉家宴，就是鼎泰豐的前韓姓董座，帶著鼎泰豐的基因另起爐灶，更將分店拓展至台灣，2月即將在信義的這棟商業大樓裡，正式開幕。」

窗邊已經擺滿相關用品，為2月開幕積極準備中，(圖)人力銀行網頁也掛上招聘資訊，根據平面媒體報導，知情人士透露，劉家宴內部招募文件，甚至歡迎鼎泰豐離職員工加入。

恒泰豐餐飲公司董事長林禮宏(2024.11)說：「他裡面的廚師他裡面的穿著，他甚至他所用的資產設備，都是我原先恒泰豐的，到底是誰給韓家宸先生這樣的權力，去處理我北京恒泰豐的資產。」

小紅書影片旁白：「北京鼎泰豐全面關閉改為劉家宴，小籠包還在美味不變。」除了硬體設備，有中國網友也表示，換殼而來的劉家宴，有不少鼎泰豐的影子。

實際比對兩者菜單，都有小籠包紅油抄手蛋炒飯，等經典菜色品項十分相似，不過劉家宴，新增多樣魯菜等高級菜式，試圖做出區別。

非本案律師余韋德說：「著作權保障的是具體的表達方式，而非抽象的思想，但是呢如果有人創設一個店，是以「鼎秦豐」的方式來註冊商標的話，此時會造成社會大眾的混淆，而有構成侵害著作權的疑慮。」從中國一路打到台灣，如今兩間店將在台北信義正面對決，實際致電劉家宴無人接聽，鼎泰豐公司則不回應。

