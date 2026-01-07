鼎泰豐外帶炒菠菜驚見「蝸牛+泥土」 業者致歉：純屬清洗作業疏忽

高雄市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友透露，去高雄鼎泰豐外帶炒波菜，竟發現裏頭夾雜蝸牛和疑似一坨泥塊，引起熱議。對此，業者承認是清洗作業的疏忽，未確實留意異物，之後將加強改善。高雄市衛生局今(7)日也前往現場稽查，未發現蝸牛等異物，環境符合規定。

網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，去鼎泰豐高雄店花了200多元買炒波菜，卻發現葉菜中混入蝸牛及一坨疑似泥土的不明物，怒斥「比別人貴食安也不怎麼樣？洗菜很困難嗎？」引起網上熱議。

高雄市衛生局今日派員查察，現場檢視待烹煮的菠菜未見蝸牛等異物，作業環境尚符合規定，透露尚未接獲消費者反映，已要求業者販售食品須符合《食品安全衛生管理法》第17條暨「一般食品衛生標準」第3條相關規定，不得有肉眼可見異物或蟲體、寄生蟲等情形。

鼎泰豐則表示，此事純屬清洗作業疏忽，未確實留意異物殘留，強調店內青菜均會經過多次浸泡與清洗流程，未來將加強員工教育訓練與前端品管，並向消費者致上最深歉意。

