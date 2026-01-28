鼎泰豐大陸華北14店一夜全關！爆4.8億黑帳遭掏空

負責中國華北鼎泰豐分店營運的恒泰豐餐飲公司，在經營20年後突然爆發股東內鬨。2024年10月22日，北京巨人控股召開股東臨時會，解任韓家宸董事長職務，改由林禮宏接掌。

林禮宏上任後詳細調閱公司帳戶金流，發現2013年至2022年間，約有新台幣4億6500萬元資金流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等相關聯公司。

這些款項名義上是支付台幹薪資，但依據薪資清冊推算，9年間正常支出僅約1.65億元至1.8億元，至少有1.8億餘元差額去向不明。根據2024年7月董事會簡報，時任總經理楊炳坤報告公司於11家銀行帳戶共有約人民幣6500萬元，相當於新台幣2.8億元，其中5000萬元存放於天津富邦華一銀行。

該筆資金原訂作為華北地區門市結束營運後的勞務補償金，但在韓家宸遭解任後，登入權限遭更改，資金流向成謎。更令人質疑的是，北京巨人自2023年起多次去函要求哲漢與壓馬路提出財報與支出明細，兩家公司不僅未回覆，反而在2024年1月遭韓家宸迅速辦理解散。

相關資料顯示，兩家子公司長期以服務費、加值項目、行政補貼等名目向母公司請款，但近9年未曾完整提交任何佐證資料。

韓家宸被解任後，仍在2024年指示匯出人民幣500萬元至北京市通商律師事務所，大股東質疑這是卸任後偷偷處分公司資產，涉及非法匯款與重大侵害公司利益。

針對指控，韓家宸透過律師回應，恒泰豐在中華人民共和國合法註冊，法定代表人是韓家宸，林禮宏不是法定代理人也非董監事，所提決議對恒泰豐不具法律約束力。

關於4億6500萬元款項，是由巨人公司唯一董事李韻珊簽署作出支付指示，恒泰豐是依指示執行。人民幣6500萬元已載明於董事會會議紀錄，經董事審議無異議。500萬元則是履行合約下的律師服務費。

林禮宏已正式控告韓家宸侵占、背信等罪，韓家宸則反控林禮宏與大股東孫鐵漢誹謗，兩人已遭北檢依加重誹謗罪起訴。目前北檢正透過富邦金控提供的合作管道重建帳務軌跡，這場跨國股東大戰隨著司法介入偵辦，雙方戰火持續延燒。

