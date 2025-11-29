鼎泰豐店員「讀心術服務」 嚇到育兒顧客 6千人讚爆

鼎泰豐向來以貼心又細緻的服務聞名，日前一對夫妻帶孩子去用餐，忘記帶孩童專用的食物剪刀，只能用湯匙切菜，沒想到服務生見狀直接上前詢問是否需要食物剪刀，「通靈」般地讀心術令原PO大感震驚。貼文也吸引不少人分享經歷，表示鼎泰豐還會提供熱水方便清洗剪刀、兒童餐具超乾淨，令大票人狂讚根本是育兒友善天花板。

一名網友在社群平台Threads上分享，帶小孩去吃鼎泰豐忘記帶食物剪刀，老公原本想問服務生有沒有提供，當下被她翻白眼阻止，認為「怎麼可能有啦，不要煩他們」，夫妻倆便用湯匙切食物，沒想到服務生馬上靠過來，詢問是否需要食物剪刀，讓原PO驚呼超離譜、太愛鼎泰豐了，並大讚鼎泰豐的兒童餐具都洗很乾淨，「每次擦過紙都是乾淨的」。

不只給食物剪刀 還附熱水供清洗

貼文吸引7千人按讚，不少人留言大讚會準備食物剪刀的餐廳真的是超貼心，也有許多人分享，就算有自備食物剪刀，鼎泰豐還會提供熱水，方便客人清洗剪刀，更會附上擦乾用的紙巾，而且提供的兒童餐具是不鏽鋼材質，不是塑膠或是美耐皿，真的很棒。

育兒超友善 員工不會嫌煩

許多媽媽也大讚鼎泰豐服務好又育兒友善，「鼎泰豐是我有小孩之後，幾乎每次外食都會考慮的餐廳，真的是育兒超友善」、「餐點好吃又衛生，服務好又育兒友善，大人小孩都開心」、「員工素質很好，不會有嫌煩的表情，覺得很感激」、「小孩學吃飯又不給餵，吃得滿地都是，我正要開始撿飯，服務生馬上過來說不要撿，他們收就好」、「掉在地上的餐具他們也會幫忙清洗，還會用熱水再過一遍」。

幫冰蛋糕、提供去漬劑 貼心服務多

除了育兒友善，不少人也分享鼎泰豐其他貼心服務，「如果衣服不小心被醬油噴到，有提供去漬清潔劑」、「看到客人有帶蛋糕，服務生馬上主動詢問要不要把蛋糕冰起來」。

