鼎泰豐服務員胸前別3胸針 她追問用途超佩服！前員工揭密

一名女子去鼎泰豐，看到一名服務員胸口別著3個國家國旗的胸針，好奇詢問才知道代表會說這3個國家的語言，讓她超級佩服，將其PO上網，引發網友熱烈討論，甚至有前員工透露，許多店員其實都有多國語言能力，只是未經認證，語言溝通完全沒問題。

原PO昨（3）日於Threads發文表示，到鼎泰豐用餐時，注意到其中一名服務員胸口別了3個國家國旗的胸針，好奇詢問後才知道，該名員工會說這3個國家的語言。

原PO讚嘆不已，自嘲自己也會3種語言，分別是國語、台語與台灣國語，連去鼎泰豐打工資格都沒有，直呼「鼎泰豐員工好厲害！」

貼文也吸引一名自稱鼎泰豐前員工的網友留言，她表示，其實不少店員都具備多國語言能力，只是未經考試認證，因此沒有佩戴胸針，但在語言溝通上完全沒有問題。

另有鼎泰豐員工表示，所有員工都需填寫工作日誌，若當天與外國客人溝通，可記錄下來供主管審核，未來可成為加薪依據，不過剛入行的員工多為一般餐飲專員，會依表現逐步晉升為國際專員。

根據鼎泰豐在力銀行刊登的「餐飲服務專員國際組」職缺，主要工作內容包括外場接待、餐點介紹及點餐等服務，月薪從4萬9000元起至5萬2500元，每年有兩次升遷考核，職務要求具備英語或日語中等程度的外語能力。

