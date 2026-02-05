鼎泰豐服務員胸前國旗藏玄機！1人精通3國語言震撼網友

一名女網友日前在Threads發文，分享在鼎泰豐用餐時的特殊發現。她注意到服務人員胸前別著3個不同國家的國旗胸針，經詢問後才得知，這些胸針代表該員工已通過公司內部語言能力認證，具備多國語言溝通能力。原PO幽默表示，自己雖然也會國語、台語和台灣國語三種語言，但恐怕連到鼎泰豐打工的資格都沒有。

根據求職平台資料顯示，鼎泰豐對員工語言能力確有嚴格要求。台北地區收銀專員職缺要求英文、日文聽說讀寫略通，而國際組餐飲服務專員則需達到中等程度。有前員工透露，部分未配戴胸針的服務生同樣具備外語能力，只是尚未取得相關語言證書。

薪資待遇方面，鼎泰豐持續領先業界水準。北市就服處表示，該公司將於2月7日舉辦大型徵才活動，開出150個工作機會。外場服務人員起薪52K，通過考核後月薪可達65K；料理廚師起薪62K，通過考核可達75K；兼職人員假日時薪260元。相較於餐飲業平均月薪33K至34K，鼎泰豐的薪資條件明顯高出市場水準。

鼎泰豐人資部門指出，公司自2021年至2025年已連續五年為門市同仁調薪，累計調幅超過20%。除基本薪資外，還從整體營收中提撥金額，增加季激勵獎金及紅利獎金。福利制度包括聘有人因諮詢師、企業按摩師、樂活老師，並定期舉辦親子旅遊和海內外員工旅遊。

網友對此紛紛表示讚嘆，有人指出部分服務人員是退役空姐，也有人認為台灣便利商店、鼎泰豐和早餐店員工都是服務業超人。瑞士酒店管理學校畢業生也需掌握至少3種語言才能畢業，顯示多語能力在國際服務業的重要性。

值得注意的是，鼎泰豐近期面臨同業競爭挑戰。北京餐廳劉家宴在信義區開設分店，菜色擺盤與鼎泰豐如出一轍，從小籠包到炒手、麵食應有盡有。劉家宴傳出與前華北鼎泰豐經營團隊有關，曾積極招募鼎泰豐離職員工，兩家餐廳相距僅100公尺，形成正面競爭態勢。

