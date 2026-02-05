鼎泰豐服務員「國旗胸針」曝用途 她1人精通3國語言

知名餐廳鼎泰豐的服務品質向來備受讚譽，近日有網友發現，該餐廳服務人員胸前佩戴的國旗胸針代表著員工具備的語言能力，貼文一出，引發網友熱烈討論。

鼎泰豐餐廳服務人員胸前佩戴的國旗胸針，代表著員工具備的語言能力。（示意圖／中天新聞）

一名女網友日前在Threads分享，她在鼎泰豐用餐時注意到服務人員胸口別著三面不同國家的國旗胸針，出於好奇詢問後才得知，這些國旗胸針代表該名員工會說的語言種類。該網友對此深感佩服，並自嘲表示自己可能連到鼎泰豐打工的資格都沒有。

美國知名攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）都曾公開表示喜愛鼎泰豐的巧克力小籠包。（示意圖／中天新聞）

這篇貼文獲得許多網友按讚支持，留言區討論熱烈。有網友透露，鼎泰豐服務人員月薪從五萬元起跳，部分員工甚至是退役空服員轉職；另有網友分享國外經驗，表示瑞士酒店管理學系學生也必須掌握三種語言才能畢業。

曾任職鼎泰豐的前員工也在留言中說明「前小鼎員工路過，其實很多沒有別胸針的，也是可能會那些語言喔，只是沒有考試的語言證書。」也有網友看完鼎泰豐人員的專業度後幽默表示「看完只想說，我還是乖乖去吃小籠包好了」、「我也會三種，國語、台語跟台灣狗以（國語）」。

從《104人力銀行》的職缺中可以發現，鼎泰豐對語言能力確實有明確要求。台北地區收銀專員職缺條件中，英文及日文的聽說讀寫能力都需要略通；而台北地區餐飲服務專員國際組職缺，則要求英文、日文聽說讀寫程度達到中等，其他外文能力的聽說讀寫也需達到中等程度。

