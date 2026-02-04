鼎泰豐服務生胸前別3胸針！員工親揭「背後用途」 網佩服：難怪薪水高

生活中心／張尚辰報導

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」以高品質服務聞名國際，也是許多民眾心目中的人氣餐廳。近日，一名網友在用餐時發現，一名鼎泰豐服務生胸口別著3個不同國家國旗的胸針，詢問後才得知，該名服務生精通3國語言，令她相當佩服，直呼「鼎泰豐的店員好厲害！」貼文曝光後，引發網友熱議。

該名網友昨（3）日在Threads發文表示，近日前往鼎泰豐用餐時，注意到一名服務生胸前別著3個不同國家的國旗胸針，與其他未配戴胸針的員工不同，讓她感到相當好奇。進一步詢問後才得知，原來胸針代表該名員工通過語言能力認證，具備多國語言溝通能力。

廣告 廣告

這讓原PO相當佩服，還幽默自嘲自己也精通三種語言，「我也會三種：國語、台語、台灣國語」，並笑稱自己恐怕連到鼎泰豐打工的資格都沒有，再度讚嘆「鼎泰豐的店員真的很厲害！」

貼文曝光後，吸引大批網友留言討論，不少人指出，「鼎泰豐服務生月薪都5萬元起，有些甚至是退役空姐」、「這種應該都有語言加薪」、「難怪他們薪水高」、「真的覺得台灣便利商店、鼎泰豐和早餐店的員工都是服務業超人，樣樣行、樣樣通」、「他們的員工薪水高，而且不是隨便就能進去的」。

此外，也有鼎泰豐前員工的網友在留言區補充說明，其實店內有不少未配戴胸針的服務生同樣具備多國語言能力，只是尚未通過公司內部的語言考試認證，因此未配戴相關胸針。

更多三立新聞網報導

鼎泰豐吃一半「店員突道歉」！他聽原因傻了：餐飲業到底要不要活

高鐵買對號座仍擠不進去！過來人曝「1亂象」：自私的人很多

不吃生食！陸32歲女「拉出3公尺寄生蟲」 醫曝1生活習慣害的

用力過猛「下體骨折」上翹15度！他急問掛哪科 骨科醫神回1句

