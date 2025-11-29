鼎泰豐服務生「見家長用湯匙切菜」秒上前詢問 網讚：育兒超友善

鼎泰豐是台灣代表性餐廳之一。（圖／黃耀徵攝）

知名餐廳「鼎泰豐」不僅深受台灣喜愛，更是國外觀光客來台必吃之一。近日就有媽媽分享，她與老公、小孩去用餐，忘記帶食物剪刀，只好改以湯匙切菜，沒想到服務生竟主動上前詢問「需不需要食物剪刀呢？」讓她不禁感動道「真的太愛鼎泰豐了」。文章一出，許多人也大讚「服務真的很好」、「超貼心」、「育兒超友善」。

有位網友在Threads發文表示，一家人最近到鼎泰豐用餐，老公原本想問服務生有沒有提供食物剪刀，當下她翻白眼並笑說「怎麼可能啦！不要煩他們」，接著使用湯匙切食物，沒想到服務生立即靠近詢問是否需要食物剪刀，讓她忍不住直呼「太離譜了吧！真的太愛鼎泰豐了」。

貼文曝光後，吸引近7000人按讚，不少鄉民便在底下留言，「我戴牙套，上次吃也是借食物剪刀，超貼心」、「員工素質很好都不會有嫌煩的表情，覺得很感激」、「鼎泰豐服務真的很好，看到客人有帶蛋糕，馬上主動詢問是否要不要幫您把蛋糕冰起來」、「鼎泰豐就是一個充滿安全感的餐廳，台灣之光」、「鼎泰豐真的育兒友善啊，提供兒童不鏽鋼隔熱餐具，不是塑膠或是美耐皿，真的很貼心」、「鼎泰豐是我有小孩之後幾乎每個禮拜有外食都會考慮的，真的是育兒超友善」。

也有人分享，「任何東西幾乎都可以點半份，小朋友不吃胡椒也可以另外放」、「有一次去吃，孩子排隊期間睡著了，服務生幫我們安排在有沙發區的位置讓孩子可以好好睡之外，還主動詢問要不要披肩讓孩子蓋」、「小孩學吃飯又不給餵吃得滿地，我正要開始撿飯，服務生馬上過來說不要撿他們收就好」、「如果衣服不小心被醬油噴到，鼎泰豐也有提供去漬清潔劑喔」、「10幾年前育兒時也被主動提供過熱水消毒食物剪刀，從此愛上鼎泰豐」、「有次他們看我在剪食物，立刻端一杯熱水給我，說剪刀用完可以泡在裡面比較好洗，也太細心」。

