鼎泰豐炒波菜有「蝸牛＋泥土」遭轟洗菜很難？業者認疏失 衛生局出手了

生活中心／賴俊佑報導

民眾投訴鼎泰豐炒波菜有蝸牛和泥土。(圖／翻攝自爆料公社公開版）

鼎泰豐高品質服務聞名，近日竟傳出食安問題！有民眾到高雄店外帶炒波菜，回家發現菜葉竟有一隻蝸牛，還附著泥塊，讓民眾氣得發文投訴「洗菜很困難嗎？」，對此，業者表示此事件為清洗作業疏失，將加強改善，高雄市衛生局也要求業者食物不得有異物和蟲體等。

外帶鼎泰豐炒波菜竟有「蝸牛＋泥土」

原PO在《爆料公社公開版》發文，1月6日到鼎泰豐高雄店外帶炒波菜，回家打開餐盒卻發現波菜葉上有蝸牛，讓她不滿表示「花了2百多塊買的炒波菜！比別人貴食安也不怎麼樣？洗菜很困難嗎，買菜送蝸牛，旁邊看起來是一坨泥土？」

貼文曝光，網友們回應「相信鼎泰豐自己都無法接受」、「你眼力超好的，我可能吞了」、「可以反應啦，他們服務不差，上次高麗菜品質很差，吃一口覺得難吃，他們直接讓我退掉」，並提醒原PO要向店家反應。

鼎泰豐致歉承諾改善 衛生局要求食物不得有異物和蟲體

鼎泰豐回應，店內青菜均會經過多次浸泡與清洗流程，此次事件純屬清洗作業時的疏忽，未確實留意到異物殘留，對此向消費者致上最深歉意，未來將全面加強員工的教育訓練與前端品管，避免類似情況再次發生。

高雄市衛生局表示，今日接獲反映隨即派員查察，現場檢視待烹煮之菠菜未見蝸牛等異物，業者表示尚未接獲消費者反映，將加強員工食材前處理清洗及異物檢視。衛生局已要求業者販售食品須符合《食品安全衛生管理法》相關規定，不得有肉眼可見異物或蟲體、寄生蟲等情形。

