鼎泰豐用餐醬油沾到衣服 店員拿出「去污漬神物」驚呆萬人

一名消費者在網路分享在鼎泰豐用餐經驗，當醬油濺到衣服上時，服務人員提供的清潔用品讓污漬瞬間消失，這款「去漬神物」引發大批網友們熱議。

網友分享在鼎泰豐用餐時，醬油不小心沾到衣服，結果店員拿出 「去漬棉」，一擦拭後醬油漬就消失。 （示意圖／中天新聞）

該名網友在社群平台Threads發文分享，在鼎泰豐用餐時，醬油不小心濺到衣服，店員後來拿出一款類似濕紙巾的清潔用品，一擦拭後醬油漬就消失！超神速的清潔方式，讓原PO又驚又喜，直呼：「到底是什麼神奇小物好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包」。

該篇貼文曝光後，隨即引發大量迴響，截至目前有2.2萬網友按讚。曾任職鼎泰豐的員工在貼文下方留言澄清，店內提供的並非去漬濕紙巾，而是「去漬棉」。這名前員工進一步說明使用方式，在鼎泰豐用餐期間，若不慎沾到醬油或辣油等醬料，可以主動向服務人員詢問「去漬包」。店員接獲需求後，便會準備乾淨的白毛巾與去漬棉提供給客人使用，協助處理衣物上的污漬問題。