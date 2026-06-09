鼎泰豐的美味全家吃得到！ 殿堂級蛋炒飯+香辣醬變身飯糰輕鬆吃

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全家集結「香辣醬雞肉炒飯飯糰」、「川味花椒口水雞涼麵」、「酸酸辣辣椒麻雞飯」與「藤椒雞丁炒飯」4款辣味鮮食上桌。（全家提供）

鼎泰豐的滋味全家吃得到！夏天氣溫飆升，全家便利商店集結多款辣味鮮食，以辛香料喚醒味蕾、提振食欲，首推再度攜手鼎泰豐獨家聯名的「香辣醬雞肉炒飯飯糰」，將殿堂級蛋炒飯化為可以一手掌握的飯糰，搭配軟嫩雞腿肉及鼎泰豐特色香辣醬，排隊名店的熱賣品項輕鬆享用。

若想嘗試其他辣味鮮食，「川味花椒口水雞涼麵」以口水雞特製香麻醬汁搭配浪花麵體，放上整塊腿排與蔥絲，增添清爽層次；偏好米飯飽足感則不可錯過經典泰式「酸酸辣辣椒麻雞飯」，嚴選蒜、辣椒、香菜佐以魚露與檸檬汁大幅提升酸甜風味，搭配洋蔥與蘿蔔，打造夏日清爽首選。

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喜愛餐點散發獨特香氣的老饕，推薦「藤椒雞丁炒飯」，以藤椒油大火爆香炒蛋，讓米飯鎖住濃郁椒麻香，搭配肉質嫩彈的微焦烤藤椒雞丁，呈現麻而不燥的美味。以上鮮食新品搭配指定飲品，享69元至109元不等的超值組合價。

吃飽之後可以再來杯果茶解膩，6月10日至6月23日 Let’s Tea 嚴選鮮果茶系列再推超值優惠活動，凡購買特大杯冰柳丁橙柚綠、芭Ｃ檸檬綠或甘蔗青茶，即享「任選第二杯10元」，辛香鮮食交織回甘果茶爽快迎夏。

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