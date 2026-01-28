鼎泰豐翻版「劉家宴」 傳2月將進駐台北信義區

台灣餐飲之光鼎泰豐在中國華北的經營權之爭，延燒到了台北了嗎？（圖／東森新聞）



台灣餐飲之光鼎泰豐在中國華北的經營權之爭，延燒到了台北了嗎？不但股東互告，還爆出4.8億的鉅額資金，去向不明。如今前董事長韓家宸另起爐灶，要將帶有鼎泰豐基因的高端中餐，「劉家宴」開進台北信義區。

工作人員：「您好歡迎來到韓家宴。」

這家餐廳之所以帶著濃濃的鼎泰豐基因，是因為他的前身就是華北鼎泰豐，去年因為股東失和，導致華北14家鼎泰豐，全部關店。

如今還爆出案外案，根據週刊報導，接受委託善後，北京恒泰豐的董事長林禮宏查帳時發現公司內部帳戶裡，2.8億的現金不翼而飛，甚至還有將近2億的不明金流，合計黑帳4.8億元，懷疑與前董事長韓家宸有關，而且還質疑韓家宸取走了設備，開設劉家宴借屍還魂。

北京恒泰豐董事長林禮宏（2024）：「裡面的菜色包括小籠包，包括炒飯酸辣湯雞湯，都是複製原先的鼎泰豐，到底是誰給了韓先生這個權利，來處分我北京14家店的資產。」

韓家宸將華北14家，鼎泰豐分店中，業績最好的4家門市，改掛「劉家宴」招牌，如今還進一步反攻台灣，預計在2月以高端中餐的形象，強勢進駐台北信義區，也讓這起源自北京的商業糾紛，爭議持續延燒到台北。

