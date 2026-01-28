鼎泰豐華北爆帳務黑洞！4.8億金流去向不明 前董座韓家宸遭控掏空北京桓泰豐

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台灣知名餐飲業「鼎泰豐」在中國華北的經營權爭議持續延燒，除了股東互告，更爆出鉅額資金去向不明。周刊報導，負責中國華北鼎泰豐分店營運的桓泰豐餐飲公司董事長林禮宏查帳發現，前董事長韓家宸解職後，竟有高達4.8億元黑帳去向不明，林禮宏日前已控告韓家宸侵占、背信等罪。

林禮宏查帳發現，前董事長韓家宸解職後，竟有高達4.8億元黑帳去向不明。（圖／北京恒泰豐提供）

根據《鏡週刊》報導，時任總經理的楊炳坤在2024年7月的董事會簡報中指出，公司於11家銀行帳戶共有約人民幣6500萬元（約新台幣2.8億元），其中5000萬元存放於天津富邦華一銀行，該筆資金原訂為「華北地區門市結束營運後的勞務補償金」。不過，自韓家宸遭解任後，登入權限遭更改，若要查詢資金流向得向銀行端調閱，但因涉及中國境內企業帳務，調查難度提高。目前北檢正透過富邦金控提供的合作管道，調查帳務軌跡。

報導指出，林禮宏上任後發現，自2013年至2022年間，約有新台幣4.65億元的資金以「支付台幹薪資」名義流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等公司，但實際支付金額與撥款金額嚴重不符。北京巨人清算出具的薪資發現，這9年間的正常支出僅約1.65億元至1.8億元，其中至少有1.8億餘元的差額去向不明；而原本公司帳戶內還有2.8億元現金也不翼而飛。

此外，韓家宸另於2024年匯出人民幣500萬元（約新台幣2250萬元）至北京市通商律師事務所，遭質疑為「卸任後偷偷處分公司資產」，涉及非法匯款與重大侵害公司利益。林禮宏清查結果顯示，韓家宸任內黑帳金流高達4.8億元，日前控告韓家宸侵占、背信等罪。韓家宸則否認所有指控，反控林禮宏與大股東孫鐵漢誹謗。

對此，韓家宸的律師回應《鏡週刊》指出，桓泰豐是在中華人民共和國合法註冊登記公司，法定代表人是韓家宸，林禮宏非法定代理人也不是董、監事，所提文件不具任何法律約束力，已對林禮宏發存證信函。

