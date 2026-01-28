鼎泰豐華北經營權大亂鬥！4.8億「黑帳」疑雲 前後任董座互告開戰

鼎泰豐插旗中國華北20年後爆出經營權之爭，引發兩岸訴訟大戰。資料照片

台灣餐飲之光「鼎泰豐」在中國華北地區的經營權爭奪戰進入白熱化，負責營運華北14家分店的「北京恒泰豐」爆出鉅額資金去向不明，現任董事長林禮宏指控前董事長韓家宸，在任內及遭解職後涉嫌掏空、非法匯款，合計約有4.8億元台幣的鉅額資金去向不明，已向台北地檢署具狀提告侵占與背信。

根據《鏡週刊》報導，這場風暴源於北京恒泰豐母公司——英屬維京群島（BVI）商「北京巨人」的權力洗牌。隨著股東孫鐵漢收購鼎泰豐董座楊紀華股權後成為大股東，並於2024年10月解除原董座韓家宸職務，改由林禮宏接掌後，揭開一連串財務黑洞。

林禮宏日前指控，自2013年至2022年間，公司透過韓家宸設立的關聯公司轉匯台籍幹部薪資，但核對發現，實際支付金額與撥款數額嚴重不符，溢領差額竟高達1.8億元。

2.8億救命錢下落不明 員工生計受影響

此外，前總經理楊炳坤曾在董事會報告公司，指公司帳面仍有6500萬元人民幣（約2.8億元台幣）現金，分別存於北京、天津等11家銀行。但林禮宏接任董座後，卻發現這筆原定作為員工勞務補償金的「救命錢」下落不明。

最令大股東不滿的是，韓家宸在2024年10月被解除董事長職務，失去公司合法代表權後，竟仍從公司帳戶匯出人民幣500萬元（約新台幣2200萬元）給北京一家律師事務所，用途至今成謎。林禮宏痛批，韓家宸拒絕移交公章與帳簿，採取「不給經營就毀掉」的玉石俱焚手段，嚴重損害股東利益與數百名員工生計。

律師：絕無違法不當 已發存證信函抵制

對此，前董座韓家宸韓家宸委任律師回應指出，恒泰豐是在中國合法註冊登記公司，法定代表人是韓家宸，林禮宏不是法定代理人，也非董、監事，因此所提「決議」、「授權」文件，對恒泰豐不具有任何法律約束力。

韓的律師指出，關於所指人民幣6500萬元部分，已載明於北京恒泰豐公司董事會會議紀錄，已經董事審議，無異議，於法有據。關於人民幣500萬元部分，這是北京通商律師事務所與恒泰豐之間履行合約下的律師服務費，無違法及不當。

韓的律師表示已對林發出存證信函，聲明在中國政府部門依法作出的核准、變更登記文件之前，林不得擅自以「恒泰豐」或「恒泰豐法定代表人」的名義對外主張權利、作出意思表示或實施任何法律行為，否則法律後果自行承擔。

據了解，在大股東惡鬥之際，華北鼎泰豐原址也傳出「換殼變身」。原歇業門店已悄悄掛上「劉家宴」招牌繼續營運，且計畫於今年2月進駐台北信義計畫區搶攻高端餐飲市場，這場跨國經營權大戰不僅演變成司法攻防，更牽動兩岸餐飲版圖的重新洗牌。



