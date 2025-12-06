鼎泰豐被控「雙標」 妹子怒批差別待遇：下次講英文

鼎泰豐被網友指出對待台灣人和外國人的態度差很大。圖／鼎泰豐FB

1958年成立的「鼎泰豐」餐廳，現在已經在全球超過10個國家有分店，也曾摘下過米其林星星，是台灣人的驕傲，除了小籠包和各式菜色美味之外，店內服務員的服務也經常被網友稱讚超貼心。不過，卻有一名妹子親身經歷了鼎泰豐對待台灣和外國人的差別待遇，根本就是大型雙標現場，讓她忍不住說：「下次我也講英文進店好了！」

妹子說，日前和男友去鼎泰豐吃到辣油，覺得口味還不錯，想要帶一點回去給住在南部的媽媽吃，因為媽媽很喜歡吃辣，對辣油也很挑剔。妹子為此特地向鼎泰豐的服務人員問，可不可以讓她帶一小包辣油回去，心想如果媽媽真的喜歡，再買一整罐的辣油送媽媽。

但是鼎泰豐的服務人員回答不行給她一點辣油，「因為我們辣油是外帶才會提供的，如果是純內用我們就不會提供喔！」妹子聽完心想既然鼎泰豐有這樣的規矩，那自己就直接買一罐送媽媽。

鼎泰豐的服務人員跟妹子說，只有買外帶才會附辣油。圖／鼎泰豐FB

結果前幾天，妹子帶一名外國籍的客戶去吃鼎泰豐，到了要結帳的時候，客戶自己跑去詢問服務人員可不可以索取幾包辣油。正當妹子要跟客戶說自己家裡有一罐，可以分給客戶時，鼎泰豐的服務人員轉頭就拿了2包辣油給外國人客戶。

妹子說，雖然這不是什麼大事，但讓她感覺滿不好的，同一間店對待台灣人和外國人竟然有兩種不同的做法，「感覺沒有規範好。不然下次我也講英文進店好了！」

有網友看後表示，「在大部分國家過得最好、受到最多好待遇的都是當地人；在台灣受到最好待遇的是外國人」、「我之前做餐廳也是。規定沒有幫客人倒酒的服務，但遇到外國客人，不管他那桌是不是有台灣人，都直接幫忙倒酒，不解釋反而更輕鬆」、「我會特地問那個人，昨天說不行，怎麼今天可以？是有改政策嗎」、「想知道鼎泰豐怎麼回覆」、「奧客一點在鼎泰豐就能得到好一點的服務。我上次去機器人帶位、自己掃碼點餐偶爾幫我倒個茶，但是隔壁桌大呼小叫的奧客，不僅有專人點餐跟介紹，還有3、4個人一直巡桌幫他倒茶，後來他把服務員叫過去說雞肉有點腥味就開始指責服務員，後來還送他一盤免費的雞肉！結果差別待遇收一樣10％服務費，真是謝囉！」、「很多人看到老外其實就有種奉承的感覺」、「鼎泰豐一直都對外國人比較友善吧，之前去人數一樣然後他們比我晚抽號碼牌還比我先進去，直接當場找服務員說」。

但也有網友認為「自己推測，如果你遇到的是不同店員的情況之下，第一個店員所做的事情就是公司標準SOP，第二個店員只是人很好。妳第一次只是沒有遇到人好的店員而已，如果妳當時是遇到第二次的店員他一樣會給妳」、「鼎泰豐制度很嚴格，有些人怕出事情，有些人就單純，不要多想」、「先別管什麼差別待遇，但我覺得妳這個想拿免費的心態就不對了，貪小便宜還覺得自己受委屈」、「會想到要外帶免費辣油回去的我也覺得很奇葩」、「感覺滿小一件事的」、「妳提要辣油也是滿凹的啊！本來就沒義務要給妳凹吧！妳也知道再加點一份外帶，店員就會給妳外帶辣油」。



