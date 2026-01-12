鼎泰豐進駐輪不到竹北人？ 網嘆：桃園、台南都沒有

受到竹科效應，新竹縣市存款及房價創新高，也形成有如台北市的高消費區，不過有網友不解，為何竹北沒有鼎泰豐願意進駐，引起眾人討論。有在地人點出新竹市區已有分店，再開分店機率不大，還有人認為桃園、台南尚未有鼎泰豐進駐，不太會是竹北優先。

因高科技人才匯聚、高收入與高房價，竹北市有新天龍國的封號，但生活機能未臻完美，知名餐飲一名網友在Threads上發文表示，「竹北就這麼不值得一間鼎泰豐嗎」。

貼文引起熱議，「六都桃園都沒有了」、「台南186萬(人)、桃園235萬(人)都沒有，竹北憑什麼要有？」、「竹北人就只適合大全聯，人口規模根本沒到」、「竹北現在連一間家樂福都⋯」、「新竹就有了，幹嘛再開一間分散人潮，成本貴死，完全不划算」、「新竹遠百要是沒有鼎泰豐和饗食天堂，可能就原地倒閉」、「不可能有，一旦竹北有了，新竹遠百就倒了」。

還有人跪求其他知名店家進駐，「竹北就這麼不值得一間Lopia嗎？」、「竹北就這麼不值得一間西堤嗎」、「我只求天仁茗茶」、「竹北就不值得一間KTV嗎」、「唐吉訶德拜託來一下」、「竹北就這麼不值得一間壽司郎嗎」、「竹北值得擁有一間可以吃飯的IKEA吧」。

臉書粉專《熱血玩台南》曾整理出10個鼎泰豐未進駐台南的原因，包括地段被手搖飲店搶光、台南人太會吃、排骨炒飯不夠台、服務生喊不贏台南阿姨、丹丹漢堡太強大、台南小吃太霸氣、在地品牌太強、美食密度太高、台南人注重CP值以及台南人嘴很挑等。

