鼎泰豐隱藏菜單！醫狂讚「這1物」網急喊：要缺貨了

生活中心／周孟漢報導



知名餐廳「鼎泰豐」除了享譽國際的小籠包外，竟然還藏有超內行的「神級隱藏菜單」！婦產科名醫沈煌彬近日在社群平台上分享，稱自己跑去鼎泰豐不點招牌菜，反而出手搶購 150 元的「這 1 物」。他透露不只重量均衡、極度耐用，以他每天拿醫療器械開刀的外科醫師角度來看，手感更是驚人地好；他同時更開示了獨門的「360 度送禮哲學」，強調送「這 1 物」能讓對方全家人在每天吃飯時都感受到滿滿心意，引發討論。





廣告 廣告

鼎泰豐隱藏菜單曝！名醫不點小籠包「改搶這1物」網一看急喊：又要缺貨了

鼎泰豐以美味的料理和良好的服務態度打開知名度。（圖／民視新聞資料照）





每當造訪連鎖名店鼎泰豐，絕大多數饕客的必點名單往往都是皮薄汁多的小籠包、或是香氣四溢的排骨蛋炒飯，不過卻極少有人注意到店內其實販售著一項低調的夢幻逸品。婦產科醫師沈煌彬近日在臉書粉專發文透露，剛好有朋友詢問他，家裡如果想要更換一雙兼具好用與耐用特性的筷子，有沒有內行人的推薦名單？這也讓他第一時間便立刻聯想到鼎泰豐的筷子，甚至親自跑了一趟餐廳，入手了這項許多人完全不知道的「隱藏小物」。





鼎泰豐隱藏菜單曝！名醫不點小籠包「改搶這1物」網一看急喊：又要缺貨了

沈煌彬醫師十分喜歡鼎泰豐的「筷子」。（圖／臉書粉專《婦產科 沈煌彬醫師》授權提供）





沈煌彬指出，這款鼎泰豐筷子單買一雙為 150 元，消費者可以選擇單雙購買，也能夠直接整盒打包，店內並提供紅色與黑色兩種經典顏色供選擇。面對許多人可能會質疑「筷子不就是筷子嗎？」的盲點，沈煌彬則以自身專業背景深刻剖析，直言「但以我這個每天拿器械開刀的外科醫師來說，其實手感差很多」。









鼎泰豐隱藏菜單曝！名醫不點小籠包「改搶這1物」網一看急喊：又要缺貨了

沈煌彬指出，鼎泰豐筷子的重量分配非常均衡，在夾取食物時的摩擦力更是表現得剛剛好。（圖／臉書粉專《婦產科 沈煌彬醫師》授權提供）





沈煌彬大讚鼎泰豐筷子的重量分配非常均衡，在夾取食物時的摩擦力更是表現得剛剛好，呈現出「不會太滑，也不會太澀」的完美狀態，不論是夾麵條、夾滑嫩青菜還是夾豐滿的小籠包都顯得相當順手，更重要的是質地非常耐用，因此自己這次乾脆直接買了兩盒準備送給朋友。



除了大讚筷子本體的高規格品質之外，沈煌彬也藉此感性提倡自己常說的「 360 度送禮哲學」。他舉例解釋，送鞋子給對方，對方在走路時就會想到你；送上精緻水壺，喝水時會想到你；送上舒適枕頭，躺下睡覺時也會想到你，那麼送筷子呢？沈煌彬暖心表示「每天吃飯的時候都會想到你。而且不是只有一個人想到，是全家人在吃飯的時候，都會想到這是沈醫師送的。」他認為有時候生活中的幸福感，並非來自於昂貴奢侈的物品，而是來自那些每天都在默默陪伴身邊的生活小細節。

鼎泰豐隱藏菜單曝！名醫不點小籠包「改搶這1物」網一看急喊：又要缺貨了

文章曝光引發討論。（圖／翻攝自臉書粉專《婦產科 沈煌彬醫師》）





這篇極具生活智慧且實用度爆棚的貼文曝光後，立刻吸引了大批網友留言，紛紛大讚「我還有加買筷盒，手感真的好！」、「鼎泰豐筷子是真的很好用，無論是重量、長度、筷子的形狀、夾菜的摩擦力～沈醫師真的識貨」、「我家也是也鼎泰豐，上面塑膠、下面塑鋼307，很安心使用」、「我們家早已購入」、「應該馬上又要缺貨了」、「他小朋友的餐具也很好用喔，馬上買了」。









原文出處：鼎泰豐隱藏菜單曝！名醫不點小籠包「改搶這1物」網一看急喊：又要缺貨了

更多民視新聞報導

全台暴雨夾擊！「這8縣市」明達停班課標準

新北市1老街慘變空城？當地人曝內幕：拼不過中國進口

冷氣「1致命裝法」電費狂飆還不涼！台電認證：會後悔

