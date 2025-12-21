鼎泰豐領軍高薪徵才 寒假打工、職涯起跑
（記者卓羽榛臺北報導）寒假即將到來，想把空檔變成荷包厚度的學生族群看過來！臺北市就業服務處於12月22日至12月24日一連三天，在景美、內湖、西門、北投及艋舺等5個就業服務站舉辦微型徵才活動，集結16家知名企業，釋出716個工作機會，涵蓋全時、部分工時及寒假短期打工，讓求職民眾一次掌握多元職涯選擇。
其中最受矚目的，莫過於被譽為「餐飲人學習殿堂」的鼎泰豐重磅登場！鼎泰豐將於12月23日下午1時至4時，在艋舺就業服務站舉辦徵才活動，一口氣釋出150個工作機會，職缺橫跨內外場與專業技術職，薪資待遇亮眼，餐飲服務專員、收銀專員月薪上看52,500元，料理廚師最高62,000元，另有點心學員、傳菜品檢員、洗碗作業員等職缺；門市計時人員依地點及時段不同，時薪220至255元。鼎泰豐不只給薪水，更重視人才培育，完整教育訓練與順暢的晉升制度，加上最具特色的「小老師制度」，讓新進人員快速掌握頂級餐飲服務技術，對有志投入餐飲產業的求職朋友而言，絕對是不容錯過的大好機會。
除了鼎泰豐，本次徵才活動也同步網羅多家高人氣企業，寒假短期工讀部份，家樂福於12月22日在北投就服站徵才，釋出2種職缺、10個工作機會，時薪196元起；台北花卉產銷（股）公司則於12月23日在內湖就服站招募，提供3種職缺、72個工作機會，最高時薪230元，適合想在寒假靈活排班、貼補生活費的學生族群。
此外，王品餐飲、貳樓餐飲、全聯實業、統一超商、新加坡商傲勝全球（OSIM）等企業也紛紛祭出高薪搶才，從餐飲服務、零售營運到物流與維修，職缺多元、選擇豐富。
就服處表示，寒假不只是休息，更是探索職涯、累積經驗的好時機，歡迎有寒假打工或轉職需求的民眾，把握這波徵才熱潮，走進就業服務站，為自己開啟不一樣的新年起點。
本週徵才活動的廠商有鼎泰豐小吃店、王品餐飲、貳樓餐飲、鬍鬚張子品牌(京簡康)、東棧、家福(家樂福)、統康生活事業(家樂福超市)、全聯實業、潤泰創新國際(大全聯)、統一超商、棉花田生機園地、台灣美威水產、新加坡商傲勝全球(OSIM)、台北花卉產銷、鴻源長期照顧、聯承居家長照等，共計16家優質企業。
徵才活動地點及時間，整理如下：
12月22日下午2時至4時 北投就服站(家樂福)
12月23日下午1時至4時 艋舺就服站(鼎泰豐）
下午2時至4時 內湖就服站(台北花卉產銷、台灣美威水產、家樂福超市、OSIM、京簡康)、北投就服站（鴻源長照）、西門就服站(貳樓餐飲)
12月24日下午2時至4時 景美就服站（東棧、統一超商）、艋舺就服站（聯承居家長照、大全聯、王品餐飲）、西門就服站(棉花田、全聯)
