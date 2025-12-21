鼎泰豐領軍高薪徵才 寒假打工、職涯起跑

台南市 / 綜合報導 為了吸引全球人才，國發會將今年設定為台灣的數位游牧元年，初始基地之一竟然在菜市場！華視新聞的頂真人物系列報導，帶您來看到台南的數位創生聚落負責人吳展瑋；他在疫情期間設計出口罩地圖，一看就知道哪裡還買得到，後來被網羅成為青年委員，擅長公共議題的技術支援！吳展瑋10多年前回家鄉台南創業，本身就是自由工作者，也要照顧孩子，不只活化閒置空間、幫店家導入數位工具行銷，甚至吸引更多資訊工作者返鄉，讓台灣各地都能有屬於自己的數位聚落。人流熙熙攘攘叫賣聲不絕於耳，辭去台北資訊業工作回到家鄉，漫步在台南中西區友愛菜市場，感受著滿滿活力的生活交響曲，吳展瑋拐彎上二樓另闢新天地，好想工作室負責人吳展瑋說：「我覺得就矽谷的話，可能會有點生人勿近的感覺，我們想要做的事情是，跟這邊的話跟在地的對接，包含說裡面的人也好，或是在地的人也好，透過資訊數位的力量，它可以帶給在地的人，更多的方便性，或是做一些數位轉型。」不想讓科技鎖在象牙塔裡，共享也不只侷限出租空間，吳展瑋打造的不僅僅是工作夥伴，更是生活上的成員，好想工作室負責人吳展瑋說：「不僅僅只是在這個地方工作，它還需要有生活支持系統，像是包含廚房也好，或親子共同工作空間，甚至是錄音室也好，或者是健身房也好，這些其實都是為了生活打造，讓每一個人在這裡的話，不只是工作還可以在這些地方，待更長的時間建立更長的連結。」改造前被視為燙手山芋，吳展瑋和夥伴進駐三百坪的場地，活化閒置空間也替百行百業，導入數位工具協助行銷，把想像中遙不可及的科技，實現成貼近生活的工具，讓歷史底蘊深厚的街區注入新力量，友愛市場數位創生聚落租客說：「來這裡最好的就是人與人的互動，激盪出更多新東西是最大收穫。」過去的台南數位人才難尋，但友愛市場的數位聚落，不管是做研究還是想找人才，這裡就像各行各業的軍火庫，為下一世代的數位人才做暖身。好想工作室負責人吳展瑋說：「串連國外資源，介紹台灣很適合數位遊牧，台南被選上是觀光資源，本身就是強盛的，友愛市場在台南市區蛋黃區，臨近商圈本身就遠距離工作相同文化，對國外數位遊牧者來說很適合落地，體驗這個地方的文化，深度旅遊待比較長的時間。」軟體圈流傳的神秘所在，誰也沒想到高科技據點，藏身在最接地氣的市場，把科技融入庶民日常，文化DNA工程默默茁壯，希望有一天世界想到，軟體工程人才會想到台灣。 原始連結

