鼎泰豐高雄店外帶240元菠菜 "竟有蝸牛泥土痕跡"

有民眾到鼎泰豐高雄店，買了菠菜外帶，打開餐盒開吃，卻發現有一隻小蝸牛，菜葉上還有疑似泥土的痕跡，將畫面發上網表示，買菜送蝸牛，比別人貴食安也不怎麼樣？對此，衛生局前往稽查，而餐廳也回應，是清洗時未確實留意到，會加強員工教育訓練。





有民眾在高雄百貨公司餐廳買外帶，卻發現菠菜裡有蝸牛。（圖／民視新聞）有顧客在鼎泰豐高雄店買了一盒菠菜，要價240元，打開蓋子打算好好品嘗，但吃了一口後，卻看到這樣的畫面。綠色蔬菜中，參雜了一隻小蝸牛，旁邊還有些微灰灰的痕跡，疑似是泥土，讓他不禁直呼，比別人貴食安也不怎麼樣？洗菜很困難嗎，買菜送蝸牛？旁邊看起來是一坨泥土？聲源：當事消費者：「吃一口的時候翻動看到的，覺得說花了240塊錢買的東西怎麼會有這個問題，比較驚訝這樣覺得品質上面不符合那個價值。」

菠菜一合要價２４０元，價格不算低。（圖／民視新聞）衛生局接獲消息，派員前往稽查，雖然現場沒有看到蝸牛等異物，但也要求業者販售食品須符合相關規定，不得有肉眼可見異物或蟲體、寄生蟲等情形。民眾：「我覺得觀感一定不好，因為我會覺得就是洗菜可能洗得不夠仔細。」民眾：「其實蝸牛也是可以吃啊，像我以前我們在那個恆春那邊，也是有買那個一盤炒蝸牛也是人家養的啊。」民眾：「食品把關還要再更進步一點，這樣就代表他們蔬菜是有機的。」聲源：鼎泰豐吳經理：「向顧客致上萬分歉意，青菜會經過浸泡及多次的清洗，這次是清洗的時候沒有確實留意到，會持續加強員工的教育訓練，重新檢視並確保落實清洗的流程。」其實上個月在高雄苓雅區，一間知名的肉燥飯老店，也被顧客發現，肉燥飯裡出現鍋牛，疑似是從沒洗乾淨的地瓜葉中，掉進去碗中，雖然有蝸牛出現，部分民眾認為是有機沒有農藥，但畢竟是吃進肚子裡的東西，不僅可能影響食慾，若一個不小心吃出問題也不是小事。

