鼎泰豐「去漬神物」這情況拿不到？前員工解答了

台灣連鎖餐廳「鼎泰豐」以小籠包享譽國際，就連排骨炒飯、紅油抄手也深受老饕歡迎，不少餐點更上榜外國旅客來台必吃名單，而鼎泰豐的貼心服務也是出了名。近日有網友PO文分享，到鼎泰豐用餐期間，衣服不小心沾到醬油，而店員火速送來的一個「神奇小物」竟讓污漬瞬間消失。貼文曝光後，引發近14萬人圍觀討論，更釣出前員工留言揭密並提醒若當下詢問方式錯誤，可能會出現無法獲得神秘小物的情況。

鼎泰豐以美味的料理和良好的服務態度打開知名度，日前有網友在社群Threads發文分享，自己到鼎泰豐用餐，結果衣服不小心沾到醬油，店員見狀馬上提供他一個像去漬濕紙巾的物品，結果擦乾後污漬就消失了。原PO因此好奇詢問廣大網友「到底是什麼神奇小物，好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包」。

鼎泰豐「提供1小物」醬油污漬秒消失！前員工公開「內容物」14萬人圍觀

鼎泰豐以美味的料理和良好的服務態度打開知名度；圖僅示意，非當事店員。（圖／民視新聞資料照）





貼文曝光至今已聚集14萬人次圍觀並有2.2萬人按讚，甚至還釣出自稱「前小鼎員工」的網友細心留言解答。該網友解釋「店內的確會有『去漬棉』，但沒有提供『濕紙巾』喔」，並教所有前往鼎泰豐用餐的客人如果真的不小心滴到辣油或醬油，可以找服務人員說「不好意思我剛剛弄髒衣服了，有去漬包之類的東西嗎？」，隨後服務人員就會準備去漬包，當中的內容物包括乾淨未使用過的白毛巾以及去漬棉。





鼎泰豐「提供1小物」醬油污漬秒消失！前員工公開「內容物」14萬人圍觀

鼎泰豐店員「給1神秘小物」污漬秒消失，釣出前員工給答案。（圖／翻攝自Threads）





前員工還寫下正確使用方法，表示「可以把乾淨毛巾墊在衣服下面，上面污漬的地方用去漬棉擦拭」。另外，前員工還特別提醒大家不要單純問服務生說「你們有濕紙巾嗎？」，而是要直接說「我滴到衣服了」，否則有可能出現拿不到「神奇小物」的情況。

