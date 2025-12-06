鼎泰豐「差別待遇」？她親睹外國客提1要求：下次我也講英文

生活中心／彭淇昀報導

知名餐廳鼎泰豐的服務讓不少顧客都豎起大拇指，不過有位網友表示，近日跟男友去吃鼎泰豐，結帳時詢問店員能不能外帶一小包辣油，但店家表示，辣油僅供外帶，內用則不提供。時隔幾天，網友帶外國客戶去用餐時，客戶結帳時也詢問能否要幾包辣油，店員卻直接拿給他，讓她不禁納悶「同一間店卻有2種做法，給人的感受蠻不好的」，貼文曝光後引發討論。

原PO在Dcard上發文表示，日前和男友一起到鼎泰豐用餐，享用餐點時覺得辣油味道很不錯，因此詢問店員能否外帶一小包，想帶回去跟媽媽分享，若媽媽喜歡在買一整罐回去，但卻被店員拒絕，「因為我們辣油是外帶才會提供的，如果是純內用就不會提供喔」。

不過，時隔2週後，原PO帶著外國客戶去鼎泰豐用餐，最後結帳時，外國客戶也向店員詢問能否要幾包辣油帶走，正當她想和客戶解釋時，店員轉頭就拿了2包辣油給客戶，讓她感到有些困惑，「雖然不是什麼大事，但給人的感受蠻不好的，同一間店卻有2種做法，感覺沒有規範好」，她也笑說「不然，下次我也講英文進店好了」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「你客訴看看，搞不好會寄給妳一堆辣油」、「我猜店員英文不好不想跟他解釋，所以直接給他了」；有網友分享自身經驗，「我之前做餐廳也是，規定沒有幫客人倒酒的服務，但遇到外國客人不管他那桌是不是有台灣人，都直接幫忙倒酒，不解釋反而更輕鬆」。

還有網友認為不必想太多，「請問2次面對是同一個店員嗎？如果是，那就是差別待遇。如果不是，那就只是第二個店員人比較好」、「鼎泰豐制度很嚴格，有些人怕出事情，有些人就單純，不要多想」、「會不會是就在這幾天規則改了而已？沒在鼎泰豐工作過，但很多餐廳確實會視一些顧客反應的事項，逐步調整營運規則，畢竟現在的顧客要求越來越五花八門」。

