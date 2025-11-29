鼎泰豐「讀心術服務」嚇壞媽媽！網一看讚爆：真的太離譜

生活中心／游舒婷報導

鼎泰豐以細緻的服務聞名，其對顧客的觀察及敏感度更是讓大家每每提到就讚嘆不已。一名媽媽就在網路上分享，自己帶小孩到鼎泰豐吃飯，因為忘了帶食物剪刀，沒想到服務生觀察到馬上送上，讓媽媽大為驚喜。

鼎泰豐的服務受到網友高度讚賞。（圖／資料照）

該名媽媽在社群threads上分享，日前她帶小孩去吃鼎泰豐，但忘記帶食物剪刀，原先老公提議，可以問問餐廳有沒有，媽媽因為怕麻煩而作罷，選擇自己用湯匙切菜，結果一旁的服務生馬上靠過來開口：「請問需不需要食物剪刀呢？」

鼎泰豐貼心服務！媽媽大讚：真的太愛了

服務生宛如「讀心術」的服務讓該名媽媽嚇了一大跳，直言真的太離譜，同時也進一步稱讚鼎泰豐的衛生維持得相當好，每次拿到兒童餐具擦拭，衛生紙總是乾淨的，種種都讓該名媽媽直呼「真的太愛鼎泰豐了！」

看到該名網友的貼文，大家也紛紛留言分享自己的經歷、大讚鼎泰豐，「任何東西幾乎都可以點半份，小朋友不吃胡椒也可以另外放，我朋友有小孩，我們很常去吃，還可以指定沙發的位子，但要特別交代一下」、「我戴牙套，上次吃也是借食物剪刀，超貼心」、「而且員工素質很好都不會有嫌煩的表情，覺得很感激」、「鼎泰豐帶小孩的缺點就是，小孩只要去一次從此愛上，三不五時就說還要去」。

另外還有網友分享鼎泰豐各種服務，「如果衣服不小心被醬油噴到，鼎泰豐也有提供去漬清潔劑喔」、「鼎泰豐服務真的很好，看到客人有帶蛋糕，馬上主動詢問是否要不要幫您把蛋糕冰起來」、「有次他們看我在剪食物，立刻端一杯熱水給我，說剪刀用完可以泡在裡面比較好洗」、「掉在地上的餐具他們也會幫忙清洗，還會用熱水再過一遍」。

