鼎王豪砸2.5億！無貸款買下西門町黃金三角窗店面 土地1坪高達870萬

「鼎王國際餐飲」以2.5億採無貸款方式買入西門町店面。（圖／翻攝Google Maps）

商用不動產在住宅市場低迷之際展現驚人韌性！台北地政雲揭露，西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，於10月以總價2.5億元成交，買方為「鼎王國際餐飲」採無貸款方式買下。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府維持「打住不打商」基調，加上西門町觀光人潮重返巔峰，令指標餐飲品牌願砸重金將「租金轉本金」，布局精華區資產。

數據顯示，該案位於西寧南路與武昌街二段交會處，為兩層樓透天店面，建物坪數約51.9坪、土地坪數約28.7坪，若以土地價格拆算，成交單價高達每坪870萬元，創下近期區域高價。這已是今年西門商圈第三筆私法人購置透天店面紀錄，包含1月成都路透店（1.4億元）及6月中華路二段透店（9,500萬元）。

西門町今年三筆私法人購入店面交易紀錄。（圖／翻攝Google Maps）

鼎王插旗唐吉訶德旁金店面 省租金還能創造視覺曝光

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，鼎王國際餐飲此筆交易案位置極具戰略價值，正面對獅子林商業大樓，且鄰近目前西門町的高人氣熱點「唐吉訶德」。身為三角窗店面，具備極大的廣告曝光效益與穩定人流。出手買下該地點，不僅能省下長期的租金支出，更能藉由地標級的店面位置，為品牌創造長期且大量的視覺曝光。

賴志昶表示，觀察過往經驗，餐飲業者買下店面具備多重考量。一來能確保品牌展店空間不受租金波動影響；二來若未全數自用，亦能轉化為穩定的租金收益。由於該路段地產資源稀缺，長期持有的增值潛力更是吸引業者豪擲現金的主因。在限貸令影響下，資金豐沛的餐飲集團反而能在市場盤整期，更靈活地挑選具備抗跌性的優質標的。

西門町穩居觀光霸主 私法人置產已現「汰弱留強」趨勢

賴志昶指出，雖然住宅市場受信用管制衝擊，但西門町穩居全台觀光霸主地位，根據觀光署統計，今年1至10月西門商圈累計觀光人次達2,162.6萬人，位居北部第一，這種穩定的人流紅利是店面價值水漲船高的核心。

他說，目前私法人在資產配置上已出現明顯的「汰弱留強」趨勢，在資金門檻提高的環境下，法人購屋更重視物件的「地段含金量」與「供給稀缺性」。西門町透天店面具備改建潛力與商機，對於長期持有的集團法人而言，是兼具保值與增值的優質標的。預計2026年商用不動產將延續「強者恆強」格局，持續吸引高端資金穩定挹注。

