鼎王閉店後回歸！肉盤買1送1 獨家菜、飲料免費招待

鼎王麻辣鍋台北長安東店推出獨家菜色。（鼎王提供／朱世凱台北傳真）

天氣寒涼，正是吃鍋旺季，麻辣鍋品牌「鼎王麻辣鍋」搶攻體感商機，近期插旗台北市中山區長安東路，並以台灣味為靈感，推出門店限定的獨家菜色，以更新潮的手法重新演繹記憶中的在地風味，限時還能免費品嘗指定菜色，滿額再享梅花豬肉買1送1。

鼎王麻辣鍋曾在2012年插旗台北長安東路，不過之後閉店，如今重新出發開出長安東店，獨家菜色包括「酥炸咔滋香香豚」，以台式調味為靈魂，豚肉炸至金黃酥脆，咬下瞬間咔滋作響，內裡肉質柔嫩，單吃鹹香過癮；餐後必點甜品「QQ麻糬球」以傳統麻糬入菜炸至金黃Q脆，佐以芝麻粉與淋上煉乳，以濃郁甜香包裹舌尖；同步推2款新飲品「琥珀紅烏龍」與「雲嶺四季春」，更首度推東方系特色調酒 「烏梅醉高粱」。

鼎王麻辣鍋台北長安東店可容納175位客席。（鼎王提供／朱世凱台北傳真）

鼎王台北長安東店的空間設計，以「古典雅緻」為底蘊，精心揉合溫潤木質紋理，妝點穩重藍紅色系，以藝品點綴每個角落，結合花藝巧妙安排視覺焦點，營造出「處處皆景」的東方雅境，店內採用抿石子搭配柔和燈光，勾勒出空間的靜謐質樸，整體空間在典雅與現代間取得平衡，全店可容納175位客席，特別設置隱密包廂，也成為北市大型聚會及粉絲應援新據點。

鼎王台北長安東店即日起至12月30日平日內用就招待新品「酥炸咔滋香香豚」，且平日內用滿2500元享「梅花豬肉買1送1」，最後，同時段加入鼎王麻辣鍋LINE好友，憑券免費兌換限定茶飲琥珀紅烏龍或雲嶺四季春乙壺。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

