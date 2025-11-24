鼎王開麻辣滷味店了！新品牌插旗西門町，銷魂麻辣米血超夠味，但最喜歡的居然是「蒜頭辣椒」

鼎王餐飲集團全新品牌「六米麻辣滷味」悄悄成立啦！

首店就選在人潮眾多的西門町，以外帶形式提供，讓逛街的民眾可以順便外帶回家享用。

採用滷味的台語來命名「六米」，相當有趣。

鼎王麻辣鍋擄獲不少人的心，其麻辣風味讓人癡迷，

以累積多年的經驗注入於「六米麻辣滷味」，打造即時、不沾醬就好吃的麻辣滷味。

橘紅色的大扛棒超級吸引人。

「六米麻辣滷味」主打外帶，沒有內用座位，只有一個窗口可以點餐結帳。

「六米麻辣滷味」價目表，最便宜的食材從35元起跳，支援多種電子支付。

店家推薦的招牌銷魂麻辣米血以及蒜小辣烏龍豆干，個人向來就很喜歡吃米血，

銷魂麻辣米血滷得很入味，軟糯帶有咬勁，咀嚼中層層散發出麻與辣的雙重堆疊，相當過癮。

蒜小辣烏龍豆干同樣不遜色，選用大黑豆干切片，搭配上滿滿的蒜頭辣椒，

視覺效果上相當迷人。豆干孔隙多吸滿滷汁，佐點蒜末和辣椒一起食用，

蒜味十足，辣度上雖然特別強烈，但更喜歡這股蒜香。

鑫鑫腸是小孩的最愛。

個人喜歡滷得很入味的鳥蛋。

甜不辣口感比較扎實，不是軟Q軟Q的路線。

膨膨皮是豬皮，個人不愛這類食物。

「六米麻辣滷味」的滷味都很入味，不用沾醬就很夠味，不過適合愛吃麻辣的朋友，

因為吃起來的辣度都頗明顯，跟市售的滷味區分不同路線，

最有意願再回購的就是招牌銷魂麻辣米血以及蒜小辣烏龍豆干了。

六米麻辣滷味

所在地址：臺灣臺北市萬華區武昌街二段100號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 14:30-22:30

店家電話：0966-021-357

