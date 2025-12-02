《鼎王》攻大巨蛋後台掀熱潮！長安東店開幕 獨家新菜曝、肉品買一送一

記者李鴻典／台北報導

麻辣鍋新地標誕生！「鼎王麻辣鍋」插旗北市時尚核心中山區長安東路，臨近中山與善導寺雙捷運與商圈；今年11月中因韓流天團演唱會，鼎王連續三天受邀至演唱會後台，現場力挺直接「搬進大巨蛋」為藝人與表演團隊現場料理，新品牌「六米麻辣滷味」 更在後台驚豔韓星及其團隊引爆驚豔好評，一舉掀起粉絲及社群媒體話題熱度。

鼎王台北長安東店雅緻氣韻揉合都市美學設計。（圖／品牌業者提供）

鼎王台北長安東店以「台灣味」為靈感，推出門店限定的獨家菜色，把記憶中的在地風味，以更新潮的手法重新演繹，讓顧客能「用味蕾旅行台灣」，其中必吃「酥炸咔滋香香豚」以台式調味為靈魂，豚肉炸至金黃酥脆，咬下瞬間咔滋作響，內裡肉質柔嫩，單吃鹹香過癮，豪邁涮入火鍋又能激出全新層次，餐後必點甜品「QQ麻糬球」以傳統麻糬入菜炸至金黃Q脆，佐以芝麻粉與淋上煉乳，濃郁甜香包裹舌尖，忍不住一口接一口。同步推出兩款新飲品琥珀紅烏龍與雲嶺四季春，吃火鍋搭配茶飲超清爽，懂吃的人必點的完美配角！「琥珀紅烏龍」茶湯透出琥珀橙紅光澤，入口甘醇帶有果香甜美迷人的氣息，「雲嶺四季春」嚴選冬片茶，茶湯淡金明亮，入口清新柔雅的花香氣息，尾韻輕甜回甘。

廣告 廣告

鼎王以「可喝的麻辣湯頭」征服海內外饕客。（圖／品牌業者提供）

本次最受矚目的亮點之一，莫過於鼎王創立以來首度跨界推出的東方系特色調酒 「烏梅醉高粱」。以台灣代表性烈酒金門58度高粱為基底，結合鼎王經典「冰鎮烏梅汁」，將熟悉的台式風味轉化為更成熟、帶點神祕感的大人系飲品。鼎王烏梅汁具獨特柔和煙燻氣息與酸韻果香，入口先感受到烏梅的煙燻果香韻味，隨後高粱獨特穀香的醇烈酒感緩緩釋放，富有層次堆疊成熟尾韻，形成衝突卻又和諧的絕妙平衡，完美詮釋「台味與酒香共舞」的東方調性，讓人一口便懂鼎王對「台灣風味」細膩的全新詮釋。

台灣味新演繹－鼎王獨家新菜亮相讓你用味蕾旅行台灣。（圖／品牌業者提供）

鼎王台北長安東店的空間設計，以「古典雅緻」為底蘊，精心揉合溫潤木質紋理，妝點穩重藍紅色系，以藝品點綴每個角落，結合花藝巧妙安排視覺焦點，營造出「處處皆景」的東方雅境，店內採用抿石子搭配柔和燈光，勾勒出空間的靜謐質樸，整體空間在典雅與現代間取得平衡，讓人完全沉浸在新中式的從容與美韻中，完全是一場中式文化與人文美學的感官旅程。

東方系特色調酒 「烏梅醉高粱」。（圖／品牌業者提供）

典雅古韻的空間設計，為顧客在五光十射的台北街頭打造一處「都市秘境」，在享受鍋物時可以沉浸於優雅與靜謐的用餐場域中。全店可容納175位客席，特別設置隱密包廂，也成為北市大型聚會及粉絲應援新據點。

鼎王台北長安東店雅緻氣韻揉合都市美學設計。（圖／品牌業者提供）

開幕限定！鼎王肉品買一送一，免費招待新菜/甜品/茶飲

12/2(二)~12/30(二)平日內用：招待新品「酥炸咔滋香香豚」乙盤。

12/2(二)–12/30(二)全台門店：平日內用滿2,500元享「梅花豬肉買1送1」超殺優惠！

即日起到12/30(二)加入鼎王麻辣鍋LINE好友，憑券免費兌換限定茶飲琥珀紅烏龍或雲嶺四季春乙壺。

任務啟動！《台灣吉豚屋》與日本超人氣卡牌手遊《Shadowverse: Worlds Beyond（闇影詩章：凌越世界）》期間限定夢幻聯動。合作於12月1日至12月31日推出為期一個月的線下限定活動。

歐絲前輩免費請你喝一杯！吉豚屋超進化合作活動。（圖／品牌業者提供）

《台灣吉豚屋》同步推出兩款聯名限定套餐——「Sha丼verse：Worlds Beyond」與「超進化飛天炸豬排定食」。凡點購合作餐點，即可獲得「限量聯名虛寶卡」與「限量角色紙立牌」（共兩款），完成指定打卡任務還能再加碼獲得「角色透卡」乙張（共兩款），數量有限，送完為止！活動更推出限時福利「歐絲前輩請你喝一杯！」只要點購聯名套餐並出示遊戲畫面，即可免費兌換一杯沁涼飲品。

聯名活動也特別打造主題包店，選址於鄰近台北車站的《台灣吉豚屋》館前店，邀粉絲親臨現場感受最熱血的聯動氛圍。全新版本的人氣角色更全面進駐店內。

《台灣吉豚屋》與日本超人氣卡牌手遊《Shadowverse: Worlds Beyond（闇影詩章：凌越世界）》期間限定夢幻聯動。（圖／品牌業者提供）

歲末年終吃大餐，犒賞員工一年辛苦，王品集團旗下3大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台味風格料理」與「莆田PUTIEN」優惠齊發、搶攻尾牙餐敘商機。即日起至明年1月31日，「莆田PUTIEN」祭內用消費6人或10人套餐，即享套餐9折優惠。

丰禾推出周一到周五到店內用、出示個人名片，凡點4人或6人套餐，加菜鮮蝦蒜蓉粉絲煲。（圖／品牌業者提供）

即日起到明年2月13日，到「丰禾 台味風格料理」用餐，平日周一到週五，到店出示名片、點4人或6人套餐送鮮蝦蒜蓉粉絲煲。明年2月13日前，到「享鴨 烤鴨與中華料理」，內用消費、完成指定任務，贈290元加菜金，還有機會免費吃烤鴨。

王品3中餐，搶攻尾牙商機各推贈菜，到享鴨完成指定活動贈290元加菜金、免費吃烤鴨。（圖／品牌業者提供）

進入年末，大小聚會逐漸增加。莞固和食推出的期間限定「柔御膳」，以小懷石式的多層次菜序與細膩手法打造用餐儀式感；餐點風味上從清爽前菜、鮮甜刺身到香氣濃郁的燒物、揚物，料理風味層次分明，讓整套御膳吃起來不膩、節奏明確，也因此成為近期許多年末聚會族群的熱門選擇。

莞固和食推出的期間限定「柔御膳」，以小懷石式的多層次菜序與細膩手法打造用餐儀式感。（圖／品牌業者提供）

除了主套餐外，莞固和食也提供兩款加價紙火鍋：韃靼蕎麥茶豬肉涮鍋與特選沙朗牛肉涮鍋。蕎麥茶湯底以小火慢煮，散發穀物香氣與淡雅甜味，能凸顯豬肉與牛肉本身的鮮度，被不少消費者形容為「喝一口就記住的味道」。柔御膳售價為 880 元，若搭配蕎麥茶豬肉涮鍋為 1030 元（平日優惠 990 元），亦可選擇特選沙朗牛肉涮鍋組合。由於餐點販售至 12 月 21 日止，餐廳提醒民眾若有家庭聚餐或慶祝活動，可提前預訂以確保座位。

隨著歲末將至，全台城市陸續換上耶誕燈飾，街道與廣場被冬日光影點亮，濃厚的耶誕氛圍正式登場。今年冬天 foodpanda 首度以「粉色耶誕」為主題，由最療癒的胖胖達領軍，於新北歡樂耶誕城與台中審計新村打造沉浸式節慶體驗。foodpanda首次在新北歡樂耶誕城打造大型打卡點，胖胖達以耶誕麋鹿造型與民眾一起迎接亮燈時刻，即日起至 12 月底，雙城也將限時推出不同好禮，新北耶誕城將於 12 月 13 日、12 月 14 日「巨星耶誕演唱會」現場同步推出胖胖達限量應援手燈，再加碼 pandapro 年費半價折價券。

foodpanda於新北歡樂耶誕城打造麋鹿造型胖胖達，還有超萌鏡面打卡牆、胖胖達驚喜光影秀、胖胖達限量應援手燈等。（圖／品牌業者提供）

台中審計耶誕村則以「HOHOHO 呷～ foodpanda 耶誕美食村 」主題打造沉浸式美食耶誕村，從 4 米高的夢幻粉色耶誕樹、薑餅屋彩繪牆面到粉紅燈串長廊，呈現最甜蜜的節慶場景！ 12 月 20 日、12 月21 日、12 月 24 日、12 月 25 日 ，審計耶誕村現場也將下起雪花，加碼祭出限量 pandapro 年費方案 5 折優惠，使用折價券「HOHOHO」現場完成訂閱或續約，即可領取價值 1,500 元限定耶誕禮包，包含耶誕老杯杯（含熱紅酒）、拍照凸面神鏡、愛喜C 維生素C 口嚼錠、foodpanda 隨機周邊等，數量有限、兌完為止。

耶誕粉潮席捲台中審計新村，打造絕美耶誕氛圍感，現場加入pandapro再領取價值1,500元耶誕大禮包。（圖／品牌業者提供）

迎接2026金馬年，緯豆集團旗下時尚新穎湘菜品牌「炒湘湘」推出限量年菜組合，以「湘辣開胃、團圓有味」為主題，結合湖南經典風味與中菜熱炒料理，主打內容精緻、多元，價格親民，每組定價2988元，來搶攻現代年輕人與小家庭市場，打造兼具儀式感與美味度的團圓飯首選，11/17起信義店、宏匯店二店線上官網、線下門市同步開放預購，限量發售，售完為止。



年菜組合包含6道主菜、1熱湯、1甜點，共8品佳餚，另附贈精美保溫提袋與品牌紅包袋。從香辣開胃、清爽家常、溫潤暖湯，還有甜點收尾。「湘辣剁椒蒸魚」鮮魚鋪上湖南剁椒，高溫熱蒸鎖住鮮甜，色彩鮮明，象徵來年紅紅火火，富具意義，「當家梅菜扣肉」選用五花肉與客家梅乾菜細火燜煮，鹹香下飯，「湘辣生菜蝦鬆」金黃蝦鬆搭配生菜包裹入口，口感爽脆，「鮮燜絲瓜鮑魚仔」絲瓜與鮑魚煨煮而成，湯汁清潤、鮮甜細膩，「招牌香煎金錢蛋」湖南傳統名菜，酥炸後爆炒後的雞蛋金黃焦脆，結合香辣滋味，口味層次豐富，「乾煸四季豆」以高溫快炒，保留蔬菜脆度，為餐桌添上綠意與平衡，湯品「胡椒豬肚雞煲湯」選用不使用抗生素的「益活雞」，搭配豬腳、豬肚與白胡椒細火慢燉，色白湯濃，滋味辛香又溫暖，還有可愛討喜的甜點「牛二哥奶皇包」延續品牌吉祥物形象打造，外型萌趣、甜而不膩。

炒湘湘年菜組合。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

萌蛙匹克SMILE Heart台灣限定周邊新品上市 HANDS京站店獨家贈品曝光

空氣清淨機「見綠燈就關」錯了！9成家庭誤踩空污陷阱

On昂跑首場疾速同盟夜跑嘉年華！300名跑者點亮城市 PUMA夜跑這天報名

今年最後一次三商咖啡日！美廉社咖啡買2送3 再推限量聖誕杯

