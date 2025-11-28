鼎越購買京華城土地涉違反證交法 沈慶京700萬元交保
中石化旗下鼎越開發購買京華城土地涉違證交法非常規交易，台北地檢署今年5月間展開搜索、約談行動。檢察官今天上午指揮調查局北機站，首度以被告身分約談威京集團主席沈慶京，下午2時許移送北檢複訊，檢察官晚間諭令沈慶京新台幣700萬元交保。
檢調調查，京華城土地於民國108年9月間進行第四度標售時，底價新台幣342億元，最後由威京集團關係企業、中石化旗下的鼎越開發以372億元標得，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄。
檢調懷疑，土地買賣過程中，相關人士涉嫌違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪。北檢於今年5月間指揮調查局北部地區機動工作站，兵分20路搜索威京集團總部、中石化公司、鼎越開發公司、京華城公司等地及相關被告住所。
檢調於5月、11月間分別約談中石化董事長陳瑞隆、前董事長林克銘、時任中石化獨董朱雲鵬、總經理陳穎俊、前鼎越開發董事長朱亞虎等多名被告到案，訊後諭令相關被告交保或請回。
檢調於5月間展開搜索、約談時，沈慶京因涉及京華城案遭羈押禁見，7月間才具保停押。檢察官今天首度指揮調查局北機站約談沈慶京到案，下午2時許移送北檢複訊。沈慶京坐著輪椅被快速推入地檢署，並未對媒體發言。檢察官複訊後諭令沈慶京700萬元交保。
（責任主編：莊儱宇）
