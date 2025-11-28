鼎越購買京華城土地涉違反證交法 沈慶京700萬元交保

「世界最古老唱片行」之一的達馬托唱片（D'Amato Records）位在南歐小國馬爾他，座落在首都法勒他（Valletta）的一條小街上。這間店創立於1885年，至今已有140年歷史。現任店主安東尼・達馬托（Anthony D’Amato）表示，唱片行由他的曾曾祖父創立，歷經戰爭、經濟衰退、新冠疫情，以及卡帶、CD、MP3 到如今黑膠復興等科技變革，除了新冠疫情封城期間短暫關閉兩周外，從未搬遷，也幾乎全年無休。 法勒他在二戰期間是全球遭轟炸最嚴重的城市之一，即便鄰近街區被炸毀，達馬托唱片仍努力維持營運，甚至作為英國連鎖唱片公司HMV的當地代理商，在空襲期間仍設法確保留聲機與唱片進口。 如今，達馬托唱片行本身也是當地知名地標。店外中世紀風格的HMV招牌深受遊客喜愛，但在2024年因施工意外受損，引發民眾抗議。如今店外改掛複製品，真品則收藏在店內。 至於金氏世界紀錄並未將達馬托唱片認定為「全球最古老唱片行」，目前紀錄仍屬於創立於1894年的英國 Spillers Records。原因是金氏標準較為嚴格，只承認「自創立起便持續以販售錄製音樂為主要業務」的商店；而達馬托於1885年創立時，全球錄音技術尚未成熟，早年營業內容可能與現今的錄音音樂零售有所差異，因此未獲認證。 然而，達馬托家族文件顯示，該店在1890年代就開始販售留聲機與唱片。當地媒體、許多世代的顧客皆認為，它仍是全球最古老的唱片行之一，擁有無可取代的歷史地位。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 6 小時前