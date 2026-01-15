一鼓作氣萬象更新！Qeelin麒麟攜王楚欽敲響新歲勝勢

大陸桌球好手王楚欽去年成為Qeelin麒麟全球品牌代言人。（Qeelin麒麟提供／徐梓榕台北傳真）

大陸桌球好手王楚欽日前宣布將於2月參加WTT新加坡大滿貫賽外，也以另一種形象拍攝高級珠寶品牌Qeelin麒麟的新春影像作品，循千年鼓韻，完美融合球場上的拼搏與東方文化現代美學，展開一場關於技藝傳承、內在力量與未來希望的「鼓氣之旅」。

以自古便是重要聲音載體的鼓為核心意象，Qeelin以「氣」為內在脈絡，向所有以行動定義未來的新世代致意，並以此為他們的新旅程注入鼓舞與力量。在寧靜的制鼓工坊，王楚欽親身體驗鞣製鼓皮、調校音色，並將象徵福祿的葫蘆圖騰、Qeelin標誌性的Wulu銘刻於鼓身，傳統的延續與當代的創造，於此刻交融激盪。

自1997年品牌創辦人Dennis Chan從敦煌壁畫獲得啟發以來，Qeelin便致力以當代視角重新詮釋東方美學，品牌相信真正的價值源於對文化底蘊的深刻理解，並在守護與創新之間找到平衡。作為首個將傳統葫蘆轉化為現代高級珠寶符號的品牌，Qeelin讓Wulu成為跨越地域的祝福語言，持續以珠寶為媒介，將東方的靈韻凝練為可佩戴的詩意，呈現一個既沉靜又生動、既古老亦當代的美學世界。

