鼓動鹽鄉健康共響活動南區白雪社區登場 吸引日本熟齡創作者若宮正子來訪

南市前觀旅局長郭貞慧於白雪社區鼓動鹽鄉活動中

協助口譯，分享日本熟齡作者若宮正子女士如何用簡單的 Excel 設計精美圖案。（記者李嘉祥攝）

成功大學人文創新及社會落實計畫及USR城鄉相伴計畫團隊於具有「台灣第一鹽」歷史記憶的臺南市南區白雪社區舉辦「鼓動鹽鄉、健康共響」活動，內容包含抗力球打擊運動、高齡健康推廣及認識鹽飲食教育；被國際媒體譽為「世界最高齡程式設計師」的日本熟齡創作者－若宮正子女士於成大體育健康與休閒研究所林麗娟教授團隊、新加坡社科大學陳正見博士及前臺南市政府觀光旅遊局長郭貞慧協助下到訪白雪社區，展開文化與健康促進的深度交流。

91 歲的若宮女士長年投入日本高齡者數位賦能，亦為熟齡線上社群「Mellow Club」創辦人；此次來台源自她在新加坡觀賞台灣抗力球戰鼓表演時深受感動，對「台灣社區如何讓長者透過身體律動與文化活動彼此連結」產生濃厚興趣，透過新加坡社會科學大學（SUSS），得知成大USR團隊多年長期在社區推動抗力球打擊與銀齡健康促進，希望親自走訪了解台灣如何將在地文化與創新健康活動結合。

白雪社區居民以抗力球打擊熱情迎賓，成大高年級實習生志工示範輕快律動，搭配營養師「用鹽文化」的健康飲食推廣，並由林美蘭理事長帶領大家走讀散步體驗。若宮女士下場體驗抗力球操作，並與居民分享日本銀齡科技與熟齡學習的新趨勢。參與長者肯定此場文化 × 健康 × 國際的跨界活動，人生第一次與國際熟齡創作者面對面交流，更驚喜自己生活的社區正逐漸「走向世界」。

郭貞慧前局長於活動中協助口譯，並分享若宮女士如何用簡單的 Excel 設計精美圖案，「動腦，人就不會老」精神深深鼓舞現場長者。若宮女士也肯定白雪社區成果，強調年齡從不是創新的阻力，她在白雪社區再次看到長者的活力能驅動整個社區。

成大林麗娟教授表示，白雪社區位於台灣鹽業的發源地，更是成大深耕地方創生的重要據點，此次邀請國際友人到訪，是希望讓「鹽鄉的故事，由臺南自己說給新加坡與日本的朋友聽」，並以社區文化 × 健康促進 × 國際交流的方式，讓台灣地方創生被更多國際夥伴看見。

郭貞慧前局長指出，她於市府觀旅局長任內深刻感受到白雪社區對「台灣第一鹽」的自豪，文化局與社區共同整理文史、發展走讀路線，讓更多人理解這塊土地的特殊文化，也期待成大與社區未來能與國內外更多夥伴合作，持續推動社區健康、熟齡創新與文化傳承，讓「鹽的故鄉」白雪社區這樣類似的在地故事繼續在世界舞台上持續發光。

南區區長蕭琇華也到場與居民互動，強調南區的地方創生正在加速發展，此次活動現場長者總年齡超過 3000 歲，見證成大、新加坡、日本三方交流共融，象徵跨國熟齡創新能量正在發生、擴散，也期盼未來能持續推廣至更多社區。