鼓勵企業投入文化產業!文策院首辦ESG for Culture影響力獎

ESG議題在國際間備受關注，不只自然環境，文化永續也很重要，文策院為了鼓勵更多企業投入文化產業，首辦2025 ESG for Culture影響力獎，由董事長王時思親自頒獎，表揚在文化藝能產業中，以資金、專業或場域投入支持的企業，共計八個獎項。

文策院董事長王時思，親自頒發首屆ESG for Culture 影響力獎，共有8個獎項，包含以資金、專業或場域投入的"資源協助獎"、"專業協助獎"、還有強調跨域整合的"多元合作獎"以及"跨界共榮獎"等等。

文策院董事長王時思說：「不管是現在在談的SDGs或者是ESG，人類在談永續社會發展的時候，一樣需要精神力，需要文化價值的取向，它才能夠真正的往前走。」





首屆《ESG for Culture 影響力獎》揭曉。（圖／民視新聞）





微逗國際創辦人暨執行長葉星輝說：「像這個羊毛氈呢，是跟尼泊爾婦女合作的，IP本身就是一個橋梁，他們幫助到這個企業，然後還有像尼泊爾的婦女，以及我們也跟台東的偏鄉，小朋友去做羊毛氈的修復。」

七二設計工作室創意總監洪旻宏說：「我們這次其實跟南台彩藝合作啦，南台彩藝他們本身就是，綠建築的印刷廠，那我們主要是做了一個，紙模型的創作，那是一個明日動物的系列，那我們去做一些巡迴的展覽。」

不只自然環境需要永續發展，文化同樣是社會永續的重要支柱，文化ESG鼓勵企業，投資藝文產業，實踐永續文明精神，現場也設有展覽，40家文化內容業者齊聚，有公司是攜手本土IP，打造跨國合作。





來自七二設計工作室的作品。（圖／民視新聞）













來自高雄的文創工作室，與台南印刷廠合作，將壽山動物園的人氣動物，變成紙存錢筒，甚至高雄捷運站的蜜柑站長也有紙玩具版，透過文策院的媒合，與企業達到ESG文化共榮。

文策院董事長王時思說：「希望未來不只是企業跟文化可以協作，甚至能夠共創，讓企業的活力跟文化的影響力，可以結合在一起，為整個台灣永續社會的發展，注入一個新的力量。」

文策院期待ESG for Culture，能成為共創協作的平台，讓更多文化種子開花結果。

