鼓勵優秀學子 板橋慈惠宮、接雲寺頒獎助學金

(記者謝政儒新北報導)為鼓勵在地學子勤奮向學，板橋慈惠宮、接雲寺舉辦「114年度成績優異學子獎助學金頒贈典禮」，在此歲末時節，為951位優秀學子送上祝福與勉勵，共計發放355萬元，幫助他們在學業道路上邁步向前。





板橋區長陳奇正表示，板橋慈惠宮、接雲寺是板橋區重要的信仰中心，更是社會公益的堅實後盾。今年發放板橋區20所國中、34所國小，國中每人5,000元、國小每人3,000元，共有951位學子受惠，鼓勵在困難中仍努力學習的孩子們用功讀書、學業有成，並期許未來對國家社會有所貢獻。



板橋慈惠宮、接雲寺為在地歷史悠久的信仰中心，始終秉持媽祖與觀世音菩薩的慈悲精神，每年持續發放冬令慰問金、急難救助金，無不展現對弱勢族群的真切關懷，幫助那些默默耕耘的學子，讓他們感受到社會的溫暖。因其傑出的慈善事蹟，每年均榮獲新北市績優宗教團體表揚，充分展現了宗教對社會公益的深厚貢獻。



陳奇正區長表示，感謝板橋慈惠宮、接雲寺無私奉獻，以慈悲之心，默默守護著孩子們的成長路，以實際行動落實公益慈善，讓宗教不僅是信仰的寄託，更成為支持教育、扶助弱勢的重要力量。