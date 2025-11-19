鼓勵原民運動選手勇敢逐夢 原民會：作族人最佳後盾

原住民族委員會陳義信副主委日昨出席第卅二屆原棒協關懷盃棒球邀請賽記者會。由中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會主辦的關懷盃棒球邀請賽，已正式邁入第三十二屆，今年計有六十二隊參賽，本屆以布農族語Kulumaha──「回家吧」作為主題，呼喚熱愛棒球的族人們回到家鄉，訂於十一月廿八日至十二月一日前進花蓮縣，共同參與屬於棒球的盛宴，為原住民小將們加油。

副主委陳義信指出，每位運動員成功的背後，都有漫長而艱辛的培訓道路，族人們不畏困難、勇敢築夢，讓原住民族在體育領域屢創佳績。原民會將持續致力作為每位族人的最佳後盾，讓每位原民運動員都能在賽場上發揮潛能持續突破極限，向全民呈現原住民族傲人的運動能量。