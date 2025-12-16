鼓勵國中小學開設族語課程 教部挹注經費5,449萬元

新北市立鶯歌國中教師利用活潑的方式進行教學(教育部提供)

新北市立鶯歌國中鼓勵學生穿上族服，使用母語介紹文化。(教育部提供)

臺中市立新興國小展現創新教學特色。(教育部提供)

為了使學校順利推展原住民族語文，教育部國民及學前教育署補助經費支持學校開設各類族語相關課程，114學年度已經挹注超過5,449萬元，國中小共有2,004校18,691班開設族語課程，合計49,484位學生修課。

此外，國教署也鼓勵學校以多元的方式教授原住民族語，例如新北市立鶯歌國中，族語教學跳脫框架，太魯閣族語教師帶領學生體驗織布、教唱歌曲；布農族語教師則透過原民桌遊與傳統工藝，引導學生深入文化底蘊；阿美族語教師擅長以生動又幽默的方式介紹傳統文化、傳說故事，也積極培訓學生參加語文競賽、族語認證考試。學校同時搭配母語日，提供展演舞台，鼓勵學生穿上族服、用母語介紹文化，讓多元文化的種子在校園中茁壯。

花蓮縣立秀林國中原住民學生占比高達94%，其中太魯閣族學生約80%。因此每班每週安排1節太魯閣族語課程，由專職族語教師授課，其他語別如秀姑巒阿美、海岸阿美等因師資不易聘請，因此向國教署申請以直播共學方式進行，落實語言平權與文化傳承。

臺中市立新興國小則是將族語課程結合AI教學，導入PaGamO的數位出題機制，並積極運用AI進行試題設計，透過AI輔助教材製作，不僅大幅提升教材編製的效率，也增加內容的多樣性。

國教署表示，期望藉由具特色的課程設計，讓族語融入生活中的一部分，並增加學生在日常中使用族語的機會。