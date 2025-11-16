鼓勵在地優秀學子 板橋慈惠宮、接雲寺頒獎助學金951名學子受惠

新北市板橋接雲寺頒發獎助學金鼓勵學子勤勉向學。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

為鼓勵在地學子勤奮向學，板橋慈惠宮、接雲寺舉辦「一一四年度成績優異學子獎助學金頒獎」，共有板橋地區國中小學九五一名優秀學子獲獎，期在學業道路上邁步向前。

板橋區長陳奇正表示，板橋慈惠宮、接雲寺是板橋區重要的信仰中心，更是社會公益的堅實後盾；今年兩廟聯合發放板橋區二十所國中、卅四所國小成績優異學子獎助學金，國中生每人五千元、國小每人三千元，共有九五一名學子受惠，共頒發三五五萬元獎助學金，鼓勵在困難中努力學習、用功讀書，期許未來對國家社會有所貢獻。

陳奇正表示，感謝慈惠宮、接雲寺無私奉獻，以慈悲之心，默默守護著孩子們的成長路，以實際行動落實公益慈善，讓宗教不僅是信仰的寄託，更成為支持教育、扶助弱勢的重要力量。

板橋慈惠宮、接雲寺為在地歷史悠久的信仰中心，始終秉持媽祖與觀世音菩薩的慈悲精神，每年持續發放冬令慰問金、急難救助金，無不展現對弱勢族群的真切關懷，幫助默默耕耘優秀學子，讓他們感受到社會的溫暖。