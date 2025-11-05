鼓勵多生點！ 郭國文提「轉大人ETF」18歲有第一桶金

台北市 / 綜合報導

為了解決少子化問題，立委郭國文拋出新想法，提議政府與家長共同成立「國家隊ETF」，各自為孩子每月投入4000元、累積10年，等孩子成年時，就能獲得「人生第一桶金」。實際詢問民眾，認為雖然提案立意不錯，但對生育意願幫助不大，每個月4000元對許多家庭，恐怕也是不小的負擔，專家則分析，以年化報酬率10%計算，實在不容易達成，恐怕過於樂觀。

小寶寶一出生就是家長的心頭肉，但如今很多人不想生不敢生，少子化成了國安危機，如果他們長大後，有「第一桶金」的保障會不會更好呢？立委(民)郭國文說：「提撥讓一部分的預算，常態性地讓他們擁有ETF，到長大的時候「轉大人」的時候，他可以拿到人生第一桶金。」

民進黨立委郭國文為了提高生育率提出「轉大人ETF」方案，政府每個月替0-10歲的孩子投入4000元，家長也投入4000元，並限制孩童18歲才可以動用這筆錢，郭國文計算按照台股18年，加權股價報酬指數年化報酬率約10%換算，在孩童年滿18歲時投入4000元就有約180萬，投入8000元的話就有約360萬可以使用。

民眾說：「我覺得他的立意還不錯，可行性的話，對有些家庭來講這個錢可能不是，每個月都可以穩定地去支出的。」民眾說：「會，會覺得還不錯，可是我覺得報酬率不高，畢竟生小孩很花錢啊，可能幾千萬就跑掉了。」生小孩要花很多錢還是不會想但政策不錯，以近期隨著台股跟著AI題材創下新高，0050這支元祖ETF，也獲得散戶追捧年化報酬率10年15.52%。

但只要一不小心像是從2001到2010年，被封為台股最慘十年，前一年的網路泡沬2002年碰上SARS疫情，2008年遇上金融海嘯，金融研訓院相關數據從2001到2010年，含股利報酬年化報酬率就只有6.6%。

會計師周志誠說：「ETF他本身是重押台積電，還有這麼大的報酬率，勞動基金來看的話，他這麼多年的平均報酬率也不高，大概5%左右，立意良善而且這個也是可行的，(年化報酬率)10%未免太樂觀。」

股市有賺有賠要不要跟著政府上車，一起養小孩，這支「轉大人ETF」在上路前還有很多細節配套需要納入考量。

