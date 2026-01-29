鼓勵多用國產鮮乳 協會推民間版使用標章

攤位上有著民間自推的「台灣鮮乳唯一選擇」的國產鮮乳使用標章，這家手搖飲店，的這款奶蓋飲品與鬆餅，用的都是國產鮮乳，雖然成本至少比進口乳品貴一成，但業者看中的是品質。

餐飲公司營運總監孫郁喬表示，「台灣國產的還是會有差異，明顯的差異是香氣然後跟濃郁度。」

量販店推出的「透明麵包」，用的國內首家取得動物福利標章的國產鮮乳與非籠飼雞蛋，成本較高，但業者指出越來越多消費者，重視產品價值。

量販店公共事務部長陳依芳指出，「就是讓你吃了麵包又很健康又很安心。」

廣告 廣告

不管甜的鹹的、湯品飲料，在台灣連鎖加盟促進協會媒合下，30家品牌實際推出國產鮮乳商品，讓原本30公噸使用量倍增到210噸，協會更自推民間版的國產鮮乳使用標章。

台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維說，「是一個使用證明的一個標章，使用了這些國產鮮乳，然後業者就可以來跟我們申請這樣的一個標章。」

面對零關稅紐西蘭液態乳叩關，農業部指出，衝擊沒有很大，但還是會持續推動產業設備升級，另外針對淘汰寡產乳牛，目前養牛頭數降至11.6萬頭，會維持在這個產量。

農業部畜牧司長李宜謙指出，「我們整體的產量比前年已經有下降，所以我們認為這個時候，我們不會自亂陣腳，或把自己的武器越來越縮小。」

國產鮮乳運輸里程短，標榜在地與新鮮，國人牛奶消費量也從每人每年16至17公斤，到現在已超過22公斤，儘管消費需求越來越高，但仍存在隱憂，少子化與替代產品增加，也讓產銷與產品開發都要朝向多元化努力。