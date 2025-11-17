鼓勵學子勇敢追夢！臺東環保局邀紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗
【記者 朱達志／台東 報導】為鼓勵臺東年輕學子勇敢追夢，臺東縣環境保護局日前舉辦特別講座，邀請現任美國職棒紅襪隊小聯盟教練暨翻譯蘇柏豪，與來自縣內130位懷抱棒球夢想的選手與教練面對面交流，分享他從學生球員到進軍國際職棒的心路歷程。這個有意義的活動由臺東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）營運廠商信鼎技術服務公司策劃推動，臺東縣環境保護局與縣府教育處共同促成，期望透過蘇教練多元背景與冒險精神，引導棒球員以不同視角認識環境與職涯，啟發屬於自己的人生方向。
臺東縣政府表示，能資源中心不僅是垃圾自主處理的重要場域，也希望以不同的分享交流方式，讓大家更認識中心環境與運作情形，並透過推動教育化行動與青年棒球員互動，讓環境教育不再遙遠，也使學習不局限於課堂。此次講座邀請到具備國際棒球經歷與教學實戰的美國職棒紅襪隊小聯盟蘇柏豪教練到場交流，不僅是運動生涯的見證者，更是翻轉視野與突破框架的分享者，期盼也能讓臺東更多有棒球夢的年輕朋友學習與探索。
環保局指出，講座由蘇柏豪教練親自分享其七年多職棒經歷，包括擔任味全龍隊翻譯、中華奧運隊情蒐小組成員、美國道奇與釀酒人隊翻譯實習等精彩故事，並介紹他在紅襪小聯盟的教學日常。他以自身從學生時期開始一步步踏入職業體系的歷程鼓勵年輕學子「每一段經歷都是累積，勇敢踏出第一步，地圖才會慢慢展開。」現場學員們專注聆聽、熱烈提問，並在互動環節中交流各自對未來的期待與困惑，氣氛熱絡感人。
參與學員表示，這場講座讓他們首次近距離接觸職棒圈的實務與挑戰，深刻體會「世界很大，夢想可以更遠」，也重新思考自己在棒球路上的定位與可能性。環保局強調，教育是一切改變的起點，透過環境教育的分享，讓更多孩子在理解環境、理解世界的同時，也能探索自己獨特的熱情與潛力，臺東棒球與環境永續的無限未來，值得期待。（照片記者朱達志翻攝）
