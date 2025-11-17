鼓勵學子勇敢追夢 臺東環保局邀請紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗
臺東縣環境保護局為鼓勵臺東年輕學子勇敢追夢，舉辦特別講座，邀請現任美國職棒紅襪隊小聯盟教練暨翻譯蘇柏豪（見圖），與來自縣內130位懷抱棒球夢想的選手與教練面對面交流，分享他從學生球員到進軍國際職棒的心路歷程。
講座由臺東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）營運廠商信鼎技術服務公司策劃推動，臺東縣環境保護局與縣府教育處共同促成，期望透過蘇教練多元背景與冒險精神，引導棒球員以不同視角認識環境與職涯，啟發屬於自己的人生方向。
臺東縣政府表示，能資源中心不僅是垃圾自主處理的重要場域，也希望以不同的分享交流方式，讓大家更認識中心環境與運作情形，並透過推動教育化行動與青年棒球員互動，讓環境教育不再遙遠，也使學習不局限於課堂。此次講座邀請到具備國際棒球經歷與教學實戰的美國職棒紅襪隊小聯盟蘇柏豪教練到場交流，不僅是運動生涯的見證者，更是翻轉視野與突破框架的分享者，期盼也能讓臺東更多有棒球夢的年輕朋友學習與探索。
環保局長黃權煒指出，講座由蘇柏豪教練親自分享其七年多職棒經歷，包括擔任味全龍隊翻譯、中華奧運隊情蒐小組成員、美國道奇與釀酒人隊翻譯實習等精彩故事，並介紹他在紅襪小聯盟的教學日常。他以自身從學生時期開始一步步踏入職業體系的歷程鼓勵年輕學子「每一段經歷都是累積，勇敢踏出第一步，地圖才會慢慢展開。」現場學員們專注聆聽、熱烈提問，並在互動環節中交流各自對未來的期待與困惑，氣氛熱絡感人。
參與學員表示，這場講座讓他們首次近距離接觸職棒圈的實務與挑戰，深刻體會「世界很大，夢想可以更遠」，也重新思考自己在棒球路上的定位與可能性。環保局強調，教育是一切改變的起點，透過環境教育的分享，讓更多孩子在理解環境、理解世界的同時，也能探索自己獨特的熱情與潛力，臺東棒球與環境永續的無限未來，值得期待。
其他人也在看
WBC想擊敗日本、中華隊晉級？ 韓媒：大聯盟三星不是萬能解方
韓國隊在上個周末與日本隊進行2場交流賽，備戰明年的WBC經典賽，不過在這兩場比賽打完後，韓國媒體就點評，目前在大聯盟打球的金河成、金慧成及李政厚，並非國家隊能晉級8強賽的萬能解方，投手的戰力還是最大的問題。中天新聞網 ・ 6 小時前
大谷翔平只剩下「這獎項」還沒解鎖！日職傳奇球星認為他35歲前能達標
體育中心／王人瑞報導道奇二刀流巨星大谷翔平今年依舊獎不完！他拿下生涯第4座年度MVP、連續3年獲獎，但大谷生涯至今，還沒以投手身分拿過賽揚獎，日職傳奇球星落合博滿認為他35歲前可以達標。FTV Sports ・ 1 天前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 1 天前
統一獅》高志綱、潘威倫職務異動 林安可加盟西武下午揭曉
統一獅備戰新球季，先在教練團的職務上做了小幅調整，原首席教練高志綱統籌一、二軍事務，潘威倫正式接下一軍投手教練。季後宣告旅外自由球員(FA)的林安可，加盟日職西武獅時間近了，獅隊將在下午公布。TSNA ・ 6 小時前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 7 小時前
MLB／自由市場第1彈曝光 水手季中換他就闖美聯冠軍賽！傳簽5年約留人
大聯盟自由市場第1彈出現！今年季中從響尾蛇轉戰水手的一壘手奈勒（Josh Naylor），17日傳出和母隊達成5年約共識，合約細節和價碼仍有待球團宣布。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
道奇隊冠軍成員基凱赫南德茲（Kiké Hernández）在社群媒體宣布，因左手肘開刀將無法參加2026年棒球經典賽，為波多黎各效力的夢想暫時擱置。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》林安可加盟的旅外球隊？ 統一獅最快今天宣布
統一獅外野手林安可今年季後行使旅外自由球員權利，經過兩週的洽談與協商，領隊蘇泰安表示，最快在今天下午可以確定，由球團宣布林安可加盟的旅外球隊。如果一切順利，可望由日職西武獅隊得標。林安可於11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利，是今年季後繼味全龍徐若熙的第2位中職球員，《日刊體育》在此之前曾經報導自由時報 ・ 9 小時前
日職/旅日有望？ 林家正測試結束表現獲教練激賞
台灣捕手林家正近期以測試生身分參與日本職棒橫濱DeNA灣星隊為期四天的秋季訓練，昨(14)日正式結束測試，他也獲得橫濱新任監督、同為捕手出身的相川亮二高度肯定。中天新聞網 ・ 2 天前
WBC／蔡其昌赴日陪同台灣隊情蒐！ 將拜會NPB會長討論台日棒球交流
世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，日本、韓國隊15日率先在東京巨蛋進行交流賽，台灣隊也藉機飛往日本情蒐，中職會長蔡其昌陪同團隊赴日，也藉機拜會日職（NPB）會長，期待雙方為了有更多棒球交流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
克魯茲決定退休返美 味全龍洽談新任外籍打擊教練
記者陳立勳／台北報導味全龍74歲外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）今年續留球隊，並且簽下年約，季後傳出因為個人規...夠棒網 ・ 1 天前
MLB》道奇總管重申 佐佐木朗希下季絕對回到先發輪值
道奇總管Brandon Gomes明言，日籍投手佐佐木朗希下季絕對會回到先發位置。 大聯盟官網引用《The Orange County Register》的報導，道奇棒球事務部總裁AnTSNA ・ 22 小時前
MLB》 Kiké左肘動刀 確定錯過明年WBC
在幫助洛杉磯道奇連霸世界大賽後，Enrique（Kiké）Hernández成為自由球員，尚未決定去處，周五在個人社群帳號表示，自5月起就帶傷上陣，因此休季開刀治療，確定無法在明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽）代表波多黎各出賽。TSNA ・ 1 天前
樂天桃猿》曾仁和被釋出不意外 「受傷＋薪資」成被檢討對象
樂天桃猿已開始約談球員，並通知一些球員不續約，傳出旅美投手曾仁和在名單中，也已接到球團通知，今後發展值得關注。曾仁和近兩年受到傷勢困擾，在一軍出賽機會並不多，加上他的薪資不低，沒有成績的結果，自然成為首波被檢討的對象，一點都不讓人意外。 曾仁和結束美職生涯返台，TSNA ・ 1 天前
中職／余謙冬盟先發大爆炸！僅投1局退場狂失4分 台灣山林1：15遭痛宰
冬季聯盟16日進行台灣內戰，台灣山林先發投手余謙僅投1局就狂失4分，用了40球，終場台灣山林以1：15落敗，不敵台灣海洋。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
道奇工具人金慧成自評菜鳥賽季表現 不滿意只能拿30分低分
體育中心／丁泰祥 報導頂著韓職「腿哥」的光環，金慧成加入道奇隊挑戰美國職棒，菜鳥球季他只在大聯盟出賽了71場，就是替補的工具人，表現機會並不多，根據 《Dodgers Nation》的報導，金慧成自評菜鳥球季的表現時，給自己一個相當殘酷的成績，期望明年能夠再進步。FTV Sports ・ 23 小時前
中職》曾仁和遭樂天桃猿釋出 共4名投手被戰力外
中職規章規定，各球團應於每年11月30日前，向聯盟提交季後契約保留球員60人名單，各球團已經進行內部檢討，前旅美投手曾仁和遭樂天桃猿釋出，未獲續約的還有劉昱言、賴知頎、溫展樂3名投手。樂天在總教練總教練古久保健二被卸任與二軍守備統籌教練陳瑞振、投手教練蔡明晉不續約後，率續通知一些球員不再續約，近兩年自由時報 ・ 1 天前
日職》林安可「獅」在必得！ 旅日入札金跟古林差不多
統一獅預計今天傍晚公布行使旅外自由球員權利的林安可得標球隊，可望由日職西武獅出線，據悉林安可的入札金跟去年季後加盟火腿鬥士的古林睿煬差不多，落在100萬美元（約台幣3142萬）。28歲的林安可在11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利後，聯盟也同步告知有興趣的球團須在公告日起兩週內提出，而季中就傳出自由時報 ・ 2 小時前