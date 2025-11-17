鼓勵學子追夢 環保局邀紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享

為鼓勵臺東年輕學子勇敢追夢，臺東縣環境保護局舉辦講座，邀請現任美國職棒紅襪隊小聯盟教練暨翻譯蘇柏豪，與來自全縣130位懷抱棒球夢想的選手和教練交流。

為鼓勵臺東年輕學子勇敢追夢，臺東縣環境保護局舉辦講座，邀請現任美國職棒紅襪隊小聯盟教練暨翻譯蘇柏豪，與來自全縣130位懷抱棒球夢想的選手與教練交流，分享他從學生球員到進軍國際職棒的心路歷程。這項活動由環保局與教育處共同促成，期望透過蘇教練多元背景與冒險精神，引導球員認識職涯，開啟屬於自己的人生方向。

臺東縣環保局表示，能資源中心不僅是垃圾自主處理的重要場域，也希望以不同的分享交流方式，讓大家更認識中心環境與運作情形，並透過推動教育化行動與青年棒球員互動，讓環境教育不再遙遠，也使學習不局限於課堂。這次講座邀請到具備國際棒球經歷與教學實戰的美國職棒紅襪隊小聯盟蘇柏豪教練到場交流，不僅是運動生涯的見證者，更是翻轉視野與突破框架的分享者，他的分享讓臺東更多有棒球夢的年輕學子可以學習與探索。

講座由蘇柏豪教練分享七年多職棒經歷，包括：擔任味全龍隊翻譯、中華奧運隊情蒐小組成員、美國道奇與釀酒人隊翻譯實習等精彩故事，並介紹他在紅襪小聯盟的教學日常。他以自身從學生時期開始，一步步踏入職業體系的歷程，鼓勵年輕在場的學生「每一段經歷都是累積，勇敢踏出第一步，地圖才會慢慢展開。」

現場學員們專注聆聽、熱烈提問，並在互動中，交流對未來的期待與困惑，氣氛熱絡。學員紛紛表示，這場講座讓他們首次近距離接觸職棒圈的實務與挑戰，體會「世界很大，夢想可以更遠」，也重新思考自己在棒球路上的定位與可能性。

環保局指出，這項講講座由臺東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）營運廠商信鼎技術服務公司策劃推動，教育是一切改變的起點，透過環境教育的分享，讓更多孩子在理解環境、理解世界的同時，也能探索自己獨特的熱情與潛力，臺東棒球與環境永續的無限未來，值得期待。