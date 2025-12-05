鼓勵客青返鄉創生 賴清德：實踐越在地越國際理念 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

為深化與客家青年之交流，民進黨客家事務部近日舉辦「總統與客青有約」活動，邀請多位活躍於文化、創生、青創及社群領域的青年代表，與民進黨主席賴清德及中央官員討論客家語言文化推廣及青年發展路徑。賴清德表示，將持續落實其提出的「客家六箭」政見，讓客家文化在台灣扎根、向世界發聲。

賴清德指出，政府推動客家政策目的，是讓客家青年有舞台，也能以文化自信代表台灣。他鼓勵青年返鄉深耕，將地方文化力、生活風格及社區特色，轉化為可持續發展的產業與品牌，實踐「越在地、越國際」的理念。

賴清德表示，目前推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」即是協助青年打造探索舞台，從國際視野與跨國交流再次轉化為地方價值，呼籲15至30歲青年積極提出申請，由政府協助落地執行。

針對青年提出返鄉創生、銜接地方產業發展及長期配套需求等議題，賴清德指出，中央地方創生政策將協助地方形成可持續運作模式，促成自負盈虧的創生動能，同時串聯地方政府與企業，共同提出改善方案。他以客家部副主委邱星崴在苗栗南庄參與地方創生為例，強調其模式具有示範作用。

賴清德最後表示，民進黨於2004年提出的「族群多元國家一體決議文」即為重要政策基礎，主張各族群皆是國家主人，各語言皆為台灣語言。他強調，客家文化作為台灣文化的重要構成，政府會繼續支持語言傳承、文化推動及跨世代參與，讓客家文化不僅扎根台灣，更走向國際舞台。

