鼓勵小型雇主挺育嬰假 勞動部祭1天補助1000元

育嬰留停按日請，雇主不得拒絕！依《性別平等工作法》及相關規定，民國115年起育有3歲以下的家長可以以「日」來申請育嬰留職停薪，若是違反最重可處30萬元罰鍰，但為了鼓勵小型雇主支持受僱勞工申請，勞動部再訂定要點獎勵30人以下小型雇主，只要勞工請1天就可以有1000元的獎勵。

依要點指出，要點適用對象，為僱用勞工未滿三十人之雇主。但不包括公立學校、政府機關（構）及國營事業機構，申請以日為單位的勞工每人每日發給1000元、每名子女最多30日，意謂最多3萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，目前編列5億元預算用以支應，若是申請踴躍不足以支應會依法爭取相關預算支持雇主，但由於該項預算為新興預算，仍會待立法院完成預算審議後再行發放。

