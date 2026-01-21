鼓勵居家洗腎 拚10年達標18%

據統計，全國透析患者高達九萬七千多人，絕大部分選擇至診所洗腎，居家透析患者占比極低，僅百分之八，約七千多人。衛福部、台灣腎臟醫學會昨發布「台灣居家透析白皮書」，疾管署每年編列專款四億多元，希望二○三五年占比提升至百分之十八。

該白皮書工作小組召集人、萬芳醫院副院長許永和表示，未來「無人陪病、無人接送」為就醫常態，至醫療院所洗腎，相當不便，居家透析將是不錯的治療選項。

此外，相較於傳醫療院所血液透析的護病比為一比四，一名護理師照顧四名患者，相較之下，居家透析護病比則為一比卅，透過遠距數位醫療，監控透析狀況，可減少百分之七十七的護理人力，有助於維持醫療體系運作。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順表示，新冠疫情後「強化醫療韌性」是各國核心戰略，美國、香港、泰國等皆積極推動相關政策，居家透析為目前末期腎臟病的治療方法之一，患者在家進行透析，在疫情嚴峻時，不必一周三次回院洗腎，大幅降低感染風險，被喻為韌性醫療的新策略。

衛福部長石崇良指出，政府正式受領「台灣居家透析白皮書」，健保署預計每年編列四億多元，用於鼓勵院所加強推動居家透析，建設遠距基礎設施，著手修法，鬆綁法規，希望二○三五年居家透析率可提升至百分之十八，每位腎友都有「留在家的權利」。

居家透析不受時間、空間等限制，優點不少，為何推動多年占比仍偏低？石崇良表示，原因在於民眾不瞭解居家透析，擔心感染問題，且家人也需承擔更多照顧壓力。如果民眾均有正確認知，遠距醫療科技愈來愈進步，應可逐步推廣，目前新加坡、澳洲均已超過兩成，希望台灣急起直追。

