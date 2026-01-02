鼓勵市民樂婚願生 民政局長姜淋煌贈「金鏟子」祝福





因應少子化趨勢，鼓勵市民樂婚、願生，臺南市政府民政局透過結合民間習俗與祝福寓意，傳遞對新生命的期待與支持。民政局局長姜淋煌今(2)日致贈象徵「添丁進財、好孕到來」的金鏟子，祝福民眾早日迎來新生命，為家庭增添喜悅。

市長黃偉哲說，臺南市致力完善育兒環境，除了生育獎勵金，新生兒母親從懷孕開始便可以向南市府申請居家安胎服務，在生育後可以媒合到宅坐月子以及育兒指導員的免費服務。新生兒更可以享有育兒津貼或者托育補助的福利，讓新生兒從出生前到出生後都能被呵護，更幫助父母減輕照顧負擔。

民政局長姜淋煌表示，市府不只生育補助，更用文化力量鼓勵生育。他因公務關係經常出席活動中心、廟宇動土或興建典禮，主辦單位多會準備象徵開工吉兆的金鏟，陸續累積了不少金鏟，便萌生分享之意，希望讓有求子心願的民眾沾喜氣、添好運，許多父母因晚輩忙於工作代替前來索取，目前鏟子已索取一空。

民政局指出，金鏟子在民間習俗中寓意帶來好孕與福氣，希望能為計畫生育的家庭帶來正向能量與祝福。透過結合傳統文化與現代政策，不僅讓政策更貼近民眾生活，也讓社會感受到市府對家庭與下一代的重視。未來將持續結合各項資源，營造友善生養環境，陪伴市民安心成家、幸福育兒。

