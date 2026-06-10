鼓勵年輕人快成家 台中限時加碼抽5000元家電券

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今年1到5月已有5795對新人結婚登記，為鼓勵年輕人成家，民政局推出限時「幸福加碼」抽好禮活動，新人於6月22日至7月17日期間，在台中市各戶政事務所完成結婚登記，只要其中一方設籍台中市，即可免報名、免登錄，自動取得抽獎資格，民政局長吳世瑋表示，7月底前將抽出25對幸運新人，每對可獲5000元3C家電提貨券，祝福新人甜蜜成家、好運加倍。

吳世瑋指出，台中市今年1至4月粗結婚率達1.46‰，位居六都第一，近5年結婚率也均高於全國平均，今年1到5月已有5795對人結婚登記，今年520登記人數更吸657對新人完成結婚登記，創下近4年「520特殊結婚日」新高紀錄。

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考量去年1到5月有6300對登記結婚，比今年同期略高，吳世瑋指出，為鼓勵新人成家，推出限時「緣定台中幸福城」活動，將抽出25對幸運新人，每對可獲得價值5000元的3C家電提貨券，協助新人添購新居家電。

民政局提醒，新人辦理結婚登記可到任一戶所辦理，假日辦理結婚登記則需於預定結婚日前3個辦公日完成預約，新人可透過電話或網路進行預約，準備步入禮堂的新人朋友別錯過此次限時好康，只要在6月22日至7月17日活動期間完成結婚登記，就有機會把幸福與好運一同帶回家。

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