鼓勵投資 美國國會永久解除對敘利亞制裁

美國國會17日永久終止了在敘利亞前領導人巴夏爾·阿塞德(Bashar al-Assad)任內所祭出的制裁，為投資資金重返這個飽受戰火蹂躪的國家鋪路。

在沙烏地阿拉伯和土耳其的請求下，美國總統川普(Donald Trump)先前已兩度暫停執行制裁。這兩個國家是前聖戰士夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的敘利亞新政府的盟友。

但夏拉試圖取得永久終止制裁，他擔心只要這些措施仍然存在，就會嚇跑那些對全球最大經濟體的法律風險心存警惕的企業。

廣告 廣告

繼美國國會眾議院之後，參議院也以77票對20票的表決結果，通過一項全面性的年度國防法案，而廢除2019年的凱撒法案(Caesar Act)則是這項包裹法案的一部份。川普預料將會簽署這項法案。

凱撒法案的全名是凱撒敘利亞平民保護法(Caesar Syria Civil Protection Act of 2019)，是以一位曾記錄阿塞德政府的監獄暴行、匿名的攝影師名字來命名。這項法案嚴格限制投資，並切斷敘利亞與國際銀行體系的關係，