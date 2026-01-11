鼓勵搭乘大眾運輸 亞特蘭大地鐵轉乘挑戰

趕時間，也能拚世界紀錄。美國亞特蘭大，三名好友挑戰在最短時間內，走遍所有地鐵站，目的是為了號召大家少開車、多搭乘公共交通。

三名好友在車站前開心自拍，準備接下來的挑戰。

挑戰者 巴博沙：「好了 就從這裡開始吧，現在時間是 3點04分，幾秒 3秒，好的 3點04分就是官方起跑時間。」

3人的目標，就是挑戰亞特蘭大公共運輸系統「全站最快造訪」世界紀錄。

挑戰者 巴博沙：「現在是下班尖峰時間 但車上幾乎沒人，現在是3點30分，我們想讓大家多使用公共運輸 少開車，這樣可以減少交通壅塞，我們不是說不要開車，但如果有大眾運輸的選擇，就盡量使用。」

挑戰過程中，他們曾錯過列車、暫停討論路線，但仍成功完成所有共38個車站的造訪。雖然目標是3小時內完成，但最後晚了21分完成挑戰。

挑戰者 巴博沙：「不過沒關係，這個紀錄是可以被打破的，如果轉乘順利，輕鬆就能在3小時內完成，所以未來還有得挑戰。」

由於沒有人正式挑戰過這項紀錄，三人將獲得金氏世界紀錄認證，但仍須等待官方裁判驗證成績。

