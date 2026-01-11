鼓勵業者嘉義市取景 MV補助計畫即起開放申請

電視劇華麗計程車行在嘉義市後火車站取景。(圖：資料照／嘉義市府提供)





為行銷嘉義市城市意象，嘉義市政府文化局推出音樂影像補助計畫，鼓勵影視業者到嘉義市取景拍攝影片，文化局表示，無論是音樂人、導演或影像製作團隊，皆可提出申請，經審查通過，即有機會獲得補助，完成屬於自己的音樂影像作品。依照相關規定，將於2、4、6、8、10月進行音樂影像(Music Video)補助拍攝審查。

文化局表示，為鼓勵影視音樂創作並促進在地取景拍攝，無論是音樂人、導演或影像製作團隊皆可申請，只要有音樂、有想法、有拍攝計畫，提醒有意參加今(115)年2月份審查會議的業者，請於1月29日前備妥申請計畫書送至文化局，逾期恕不受理。申請資格須為依中華民國法令設立、核准立案之影視相關公司或行號，並符合相關規定。

文化局說明，申請計畫內容須具備音樂作品原創性，所涉音樂必須為原創作品並擁有合法版權，若為改編或翻唱作品，須檢附完整授權證明；音樂影像（Music Video）則須全片於嘉義市內拍攝，並於計畫中清楚說明實際拍攝地點，同時需具備已規劃之公開播映或發行合作計畫。

在補助額度方面，文化局指出，本次補助總金額以350萬元為上限，且單一申請案補助金額不得超過計畫總製作成本的50%，實際補助額度將由市府籌組之審查委員會依計畫內容進行審議決定。

文化局進一步說明，審查作業分為初審與複審兩階段，初審將依計畫書內容進行書面審查，通過者始得進入複審；複審採簡報方式進行，相關簡報時間及出席人數等細節，將另行通知申請團隊。市府也呼籲有意申請的影視音樂創作者把握期限，提前準備，以利審查作業順利進行。󠀠

【2026 嘉義市音樂影像（Music Video）補助拍攝計畫】總補助金額新臺幣 350 萬元；MV須全片於嘉義市取景，並具備公開播映／發行規劃；音樂須為原創作品，或具合法授權之改編創作（曲風不限）；即日起徵件至經費用畢為止，將分別於2月、4月、6月、8月、10月辦理定期審查。

